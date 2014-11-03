Топ-5 веселых альткоинов!

Когда знакомишься с очередной историей возникновения нового альткоина, то только диву даешься: чему только не посвящают свои проекты! Как не своим крохотным дочуркам, так популярным героям из мультсериалов. А самое интересное во всем этом то, что народ всячески поддерживает веселые форки. И если бы не «сырой» бизнес-план разработчиков, то смешные альткоины дали жару самому биткоину. А вы знакомы с веселыми форками? Нет? Тогда, встречайте уникальные монеты со смешными названиями, сумевшие заработать миллионы и вдохновить начинающих бизнесменов на реализацию подобных проектов!



1. MonaCoin (Монакоин)



На базе японского ASCII-знака был создан в конце 2013 г новый альткоин – MonaCoin. О замысле этой монеты мало что известно. Но зато ее изображение и по сей день используется в качестве мема в японских соцсетях.



А все потому, что какой-то шутник додумался отправлять посты с эмблемой Монакоин и жалобой на большое количество свободных минут у посетителей сети. В ответ получал пост с этим же изображением и заметкой: «У вас тоже». С тех пор MonaCoin и стала японским мемом.

В январе 2017 г стоимость монеты составляла 2 цента. По сумме капитализации – 1.16 млн. долларов, альткоин находится на 61-м месте.



2. PotCoin (Поткоин)



В 2014 г новый альткоин запустили для поддержки промышленного рынка каннабиса. Этим форком принято расплачиваться во внутренней сети за товары из конопли. Сообщество PotCoin продолжает и по сей день усовершенствовать маркетинговую стратегию проекта. И это дало свои плоды: рыночная капитализация приравнивается к 4-м млн. долларам, что дает право форку занимать 36 место.



3. PayCon (Пэйкон)



До начала 2015 года поклонники криптовалютного мира столкнулись с крупнейшим мошенничеством. Создатель Пэйкоина (PayCoin) запустил новый альткоин со стартовой стоимостью 20 долларов. За свой поступок Джошуа Гарцу пришлось отвечать в суде, где на него завела дело Комиссия по ценным бумагам.



И вот в самый разгар этой неприятной истории на просторах криптовалютного рынка появляется некий двойник - PayCon (Пэйкон). Создатели очередного форка убеждали народ в полезности своего проекта, акцентируя внимание на том, что начинается криптореволюция! Мало того, что прозвучало обещание выделять 60 минут для создания 1 блока, так еще и за 5 минут должен был создаваться новый вебсайт! Но и это еще не все. Сообщество Пэйкон планировало рассекретить личность Сатоши Накамото, избавить планету от мирового голода и научить народ исцеляться от СПИДа и рака исключительно силой мысли.



До 2017 г PayCon успел пережить много крупных ребрендингов. Создатели форка прилагают все усилия, чтобы в недалеком будущем монета стала доступна для COventions. В рейтинге ныне Пэйкон занимает 240 место, так как сумма его капитализации составляет 73 тыс. долларов.



4. PutinCoin (ПутинКоин)



Почитатели Владимира Владимировича решили увековечить память о нем на просторах криптовалютного рынка при помощи нового форка – PutinCoin. И вот в начале лета 2016 г появился необычный альткоин, успешно занявший 56 место, стоимостью 2 цента за монету. Рыночная капитализация равна 2.5 млн. долларов.



5. TrumpCoin (ТрампКоин)



Или PutinCoin стал вдохновителем команды Трампа, или они просто являются поклонниками криптовалютного мира, но как бы там ни было, в ноябре 2016 г появился форк TrumpCoin для сотрудничества с лидерами СМИ, политики и криптографической области нашей жизни. Поговаривают, что именно с помощью нового альткоина Трамп собрал средства для участия в избирательской компании. И вот TrumpCoin числится на 55-месте. Его цена – 48 центов, а сумма общей капитализации составляет 3.1 млн. долларов.



В завершение



Новые альткоины действительно веселят народ, как не своим названием, так замыслом или программой продвижения. Возможно, поэтому их монеты закупают, чтобы при всяком удобном случае упомянуть в разговоре о том или ином форке и повеселиться от души. А вы тоже инвестируете в смешные форки?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Когда знакомишься с очередной историей возникновения, то только диву даешься: чему только не посвящают свои проекты! Как не своим крохотным дочуркам, так популярным героям из мультсериалов. А самое интересное во всем этом то, что народ всячески поддерживает веселые форки. И если бы не «сырой» бизнес-план разработчиков, то смешныедали жару самому биткоину. А вы знакомы с веселыми форками? Нет? Тогда, встречайте уникальные монеты со смешными названиями, сумевшие заработать миллионы и вдохновить начинающих бизнесменов на реализацию подобных проектов!На базе японского ASCII-знака был создан в конце 2013 г новый альткоин – MonaCoin. О замысле этой монеты мало что известно. Но зато ее изображение и по сей день используется в качестве мема в японских соцсетях.А все потому, что какой-то шутник додумался отправлять посты с эмблемой Монакоин и жалобой на большое количество свободных минут у посетителей сети. В ответ получал пост с этим же изображением и заметкой: «У вас тоже». С тех пор MonaCoin и стала японским мемом.В январе 2017 г стоимость монеты составляла 2 цента. По сумме капитализации – 1.16 млн. долларов,находится на 61-м месте.В 2014 гзапустили для поддержки промышленного рынка каннабиса. Этим форком принято расплачиваться во внутренней сети за товары из конопли. Сообщество PotCoin продолжает и по сей день усовершенствовать маркетинговую стратегию проекта. И это дало свои плоды: рыночная капитализация приравнивается к 4-м млн. долларам, что дает право форку занимать 36 место.До начала 2015 года поклонники криптовалютного мира столкнулись с крупнейшим мошенничеством. Создатель Пэйкоина (PayCoin) запустилсо стартовой стоимостью 20 долларов. За свой поступок Джошуа Гарцу пришлось отвечать в суде, где на него завела дело Комиссия по ценным бумагам.И вот в самый разгар этой неприятной истории на просторах криптовалютного рынка появляется некий двойник - PayCon (Пэйкон). Создатели очередного форка убеждали народ в полезности своего проекта, акцентируя внимание на том, что начинается криптореволюция! Мало того, что прозвучало обещание выделять 60 минут для создания 1 блока, так еще и за 5 минут должен был создаваться новый вебсайт! Но и это еще не все. Сообщество Пэйкон планировало рассекретить личность Сатоши Накамото, избавить планету от мирового голода и научить народ исцеляться от СПИДа и рака исключительно силой мысли.До 2017 г PayCon успел пережить много крупных ребрендингов. Создатели форка прилагают все усилия, чтобы в недалеком будущем монета стала доступна для COventions. В рейтинге ныне Пэйкон занимает 240 место, так как сумма его капитализации составляет 73 тыс. долларов.Почитатели Владимира Владимировича решили увековечить память о нем на просторах криптовалютного рынка при помощи нового форка – PutinCoin. И вот в начале лета 2016 г появился необычный, успешно занявший 56 место, стоимостью 2 цента за монету. Рыночная капитализация равна 2.5 млн. долларов.Или PutinCoin стал вдохновителем команды Трампа, или они просто являются поклонниками криптовалютного мира, но как бы там ни было, в ноябре 2016 г появился форк TrumpCoin для сотрудничества с лидерами СМИ, политики и криптографической области нашей жизни. Поговаривают, что именно с помощьюТрамп собрал средства для участия в избирательской компании. И вот TrumpCoin числится на 55-месте. Его цена – 48 центов, а сумма общей капитализации составляет 3.1 млн. долларов.действительно веселят народ, как не своим названием, так замыслом или программой продвижения. Возможно, поэтому их монеты закупают, чтобы при всяком удобном случае упомянуть в разговоре о том или ином форке и повеселиться от души. А вы тоже инвестируете в смешные форки?------------------------

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