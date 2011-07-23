Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ставки от профессионала. Pin, Sbo, MB, Dafa. Топовый футбол. Верифицировано.

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:45
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.06.2017
Сообщений: 7
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Ставки от профессионала. Pin, Sbo, MB, Dafa. Топовый футбол. Верифицировано.
Здравствуйте. Начну с рассказа о себе. Меня зовут Денис. Ставками занимаюсь профессионально с 2014 года. Это мое единственное и основное занятие за всё время, я никогда не работал.
Специализация: европейский футбол. Основные чемпионаты:
Топ 5
+ Вторые дивизионы этой пятерки
А также
Скандинавы, Австрия, Бельгия, Швейцария
Редко, но бывает Южная Америка, Азия

Детали:
Все рынки исключительно крупные, ставлю не очень рано, так что лимиты всегда хорошие. Моя средняя ставка 200 евро на коэф. 2. Ставлю по известной в узких кругах простой и надежной стратегии - win amount 1%. Что и всем советую. Линия после меня либо не валится, либо валится не значительно. Потому что ставлю не очень много и вся статистика распределена на Пинке, Сбо, Дафе, МБ. В общем кто-то один на меня еще не успел насобирать слишком много. По просьбе постоянных подписчиков могу и перестать ставить.

Цифры:
За все годы и тысячи ставок, мой ROI (хотя правильно это называется Yield) - 6.2%

На верификаторе:
558 cтавок - 5.4%
И это только по Pinnacle, тк. в верификаторе нет других контор. Могу сказать, что в 40-50% случаев, были коэффициенты и выше в том же SBO, MB и так далее. Так что настоящий показатель точно не меньше 6%.



Вот линк. https://pyckio.com/i/#!account/имя В ссылке вставьте dxn4 вместо имя.

Собственно, появилось желание собрать подписчиков. На pyckio я продавать не хочу, тк. они жадные, хотят 50% себе.
Буду продавать лично. Как итог, подписчики получают выгодные цены, я хорошую прибыль, без посредников.
Всего предлагаю 10-15 мест максимум. Я заинтересован в том, чтобы все ставили по нужным коэффициентам. Контроль качества будет.

Цены:

5 ставок - 950 рублей
20 ставок - 3500 рублей
100 ставок - 16500 рублей

Контакты:
ЛС
Почта dxn4(собака)bк.ru
Последний раз редактировалось Dxnn; Сегодня в 17:49.
Dxnn на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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