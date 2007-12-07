Почему вам не стоит ехать на iFX EXPO



В конце мая все ключевые игроки рынка Форекс собираются в Лимасоле на выставке iFX EXPO. Собираются уже пятый год подряд, чтобы обсудить, что происходит в индустрии, пообщаться с регуляторами, получить представление о том, куда двигать свой бизнес дальше. Если вы не бываете на iFX EXPO, то значит рынок Форекс в мировом масштабе – это не ваша тема.



Чем iFX EXPO отличается от других подобных мероприятий? Это действительно масштабное событие для отрасли, совсем не похожее на те мероприятия, которые проводят в России.



В этом году организаторы собрали более 100 экспонентов и 3000 посетителей. Это представители брокерских компаний, регуляторы, банки, финансовые сервисы, СМИ, разнообразный «околорынок» из разных стран: Россия, Великобритания, Израиль, Прибалтика, ОАЭ и т.д. Второй год подряд местом проведения становится стадион, а не отель, чтобы вместить всех желающих и обеспечить комфортные зоны для общения.



Кстати, входной билет на мероприятие стоит 600 евро (для брокерских компаний бесплатно), стенд от 6,5 тыс. евро. И это без учета перелетов, проживания и прочих трат. То есть, случайных людей, которые зашли «на бутерброды», здесь не встретишь.



Организация на потрясающем уровне: никаких очередей при регистрации, выстроенная логистика, продуманная система питания, отличные вечеринки. Все нацелено на то, чтобы гости как можно больше общались, проводили переговоры в комфортной обстановке, максимально взаимодействовали друг с другом в любых зонах. Нетворкинг в действии, а не на словах – и это здорово.



О чем важном говорили на iFX EXPO2017



Одним из ключевых вопросов для обсуждения стало регулирование Форекса в разных странах мира . Очевидно одно – работать в «черную» и даже в «серую» форекс-брокерам будет все труднее. Регуляторы планируют объединять усилия в том, чтобы сделать рынок прозрачным и понятным для клиентов. Собственно, защита инвестора выходит на первый план.



Второй ключевой вопрос – развитие форекс-бизнеса . Я уже писала об этом в своем блоге на «Магнатах». Сейчас Форекс = IT. Тот, кто это понял, займет лидирующие места на рынке, тот, кто продолжит использовать «дедовские» методы, рынок в скором времени покинет. На самой выставке, кстати, было представлено множество интересных решений для IT-развития компаний: у заказчиков появился неплохой выбор, чтобы стать сильнее.



Многих интересовала и судьба бинарных опционов . Если вспомнить iFX EXPO несколько лет назад, то число представителей этого бизнеса тогда на выставке едва ли не превышало число представителей форекс-бизнеса. Сейчас ситуация изменилась. Во-первых, регуляторы прямо заявляют о том, что готовятся запретить этот сегмент рынка. Более того, некоторые это уже сделали. Во-вторых, представители Форекса также начали сторониться коллег. В следующем году выставку могут даже разделить на две части, вынеся бинарщиков отдельно.



И несколько слов о криптовалютах. Во время выставки о них много говорили – как раз в эти дни произошел очередной скачок цен на биткоины. Пока ясно одно: инструмент отрасли интересен, но как его использовать пока не ясно.



Кому это мероприятие будет полезно: Всем, кто нацелен на развитие себя и своего бизнеса на финансовых рынках. В первую очередь, форекс-брокерам, конечно, которые могут в одном месте найти и новые сервисы, и партнеров, и главное, получить представление о ключевых трендах в индустрии. Что важно? Важно общаться. Не сидеть в уголке. Посещать все мероприятия, задавать вопросы на конференциях, знакомиться.

Тем, кто хочет найти выход на форекс-брокеров и предложить свои решения. Концентрация форексных компаний здесь как нигде велика, атмосфера располагает к личным продажам. Что важно: правильно организовать свое участие. Только одним посещением выставки, думаю, не обойтись. Запоминающее выступление, стенд, промоактивности – без этого не обойтись.

Кому iFX EXPO точно не пригодится:

Региональным компаниям, которые нацелены только на кратковременное «выкачивание» средств из населения. Кто думает, что форекс — это только грамотно настроенный MetaTrader 4, а все развитие бизнеса связано с холодными звонками и рекламой услуг обучения.

«Околорынку», который не сформулировал, что именно хочет предложить форекс-компаниям, а мечтает продать подороже хоть что-нибудь.

Источник: ru.forexmagnates.com На форуме уже есть тема: Посещаете ли Вы Forex выставки? , поэтому интересно будет узнать мнение человека, посетившего выставку iFX EXPO.В конце мая все ключевые игроки рынка Форекс собираются в Лимасоле на выставке iFX EXPO. Собираются уже пятый год подряд, чтобы обсудить, что происходит в индустрии, пообщаться с регуляторами, получить представление о том, куда двигать свой бизнес дальше. Если вы не бываете на iFX EXPO, то значит рынок Форекс в мировом масштабе – это не ваша тема.Чем iFX EXPO отличается от других подобных мероприятий? Это действительно масштабное событие для отрасли, совсем не похожее на те мероприятия, которые проводят в России.В этом году организаторы собрали более. Это представители брокерских компаний, регуляторы, банки, финансовые сервисы, СМИ, разнообразный «околорынок» из разных стран: Россия, Великобритания, Израиль, Прибалтика, ОАЭ и т.д. Второй год подряд местом проведения становится стадион, а не отель, чтобы вместить всех желающих и обеспечить комфортные зоны для общения.Кстати,(для брокерских компаний бесплатно), стенд от. И это без учета перелетов, проживания и прочих трат. То есть, случайных людей, которые зашли «на бутерброды», здесь не встретишь.Организация на потрясающем уровне: никаких очередей при регистрации, выстроенная логистика, продуманная система питания, отличные вечеринки. Все нацелено на то, чтобы гости как можно больше общались, проводили переговоры в комфортной обстановке, максимально взаимодействовали друг с другом в любых зонах. Нетворкинг в действии, а не на словах – и это здорово.. Очевидно одно – работать в «черную» и даже в «серую» форекс-брокерам будет все труднее. Регуляторы планируют объединять усилия в том, чтобы сделать рынок прозрачным и понятным для клиентов. Собственно, защита инвестора выходит на первый план.. Я уже писала об этом в своем блоге на «Магнатах». Сейчас Форекс = IT. Тот, кто это понял, займет лидирующие места на рынке, тот, кто продолжит использовать «дедовские» методы, рынок в скором времени покинет. На самой выставке, кстати, было представлено множество интересных решений для IT-развития компаний: у заказчиков появился неплохой выбор, чтобы стать сильнее.. Если вспомнить iFX EXPO несколько лет назад, то число представителей этого бизнеса тогда на выставке едва ли не превышало число представителей форекс-бизнеса. Сейчас ситуация изменилась. Во-первых,. Более того, некоторые это уже сделали. Во-вторых, представители Форекса также начали сторониться коллег. В следующем году выставку могут даже разделить на две части, вынеся бинарщиков отдельно.И несколько слов о криптовалютах. Во время выставки о них много говорили – как раз в эти дни произошел очередной скачок цен на биткоины. Пока ясно одно: инструмент отрасли интересен, но как его использовать пока не ясно.



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