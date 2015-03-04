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Ланч в компании с вице-президентом Apple Эдди Кью обойдется в $50 000

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Ланч в компании с вице-президентом Apple Эдди Кью обойдется в $50 000


Вице-президент Apple по интернет-сервисам Эдди Кью разыгрывает возможность приватного ланча с собой, который пройдет в новой штаб-квартире компании. Минимальная цена лота, доходы от которого пойдут на благотворительность, составляет $50 000.

Ланч в компании с топ-менеджером Apple выставлен на площадке Сharitybuzz; торги уже открылись. Аукцион начался 16 июня и продлится до 28 июля. Как было заявлено организаторами торгов, весь доход от акции будет перечислен в пользу Фонда национальной ассоциации баскетбольных тренеров.

Кью работает в Apple около 28 лет и сыграл ключевую роль в создании iTunes. В сентябре 2011 года действующий глава корпорации Тим Кук назначил Эдди Кью старшим вице-президентом по интернет-разработками и сервисам. Ранее он возглавлял главные проекты Apple и сохранил ответственность за их работу, а также занялся курированием облачного сервиса iCloud.

Минимальная ставка за ужин в компании Эдди Кью составляет $50 000. На данный момент самая высокая ставка за возможность побеседовать с представителем Apple составляет $5000. В условиях оговаривается, что на встречу может прийти один человек не младше 18 лет. Встреча не предусматривает фотосессию и полноценную экскурсию по штаб-квартире.

Топ-менеджеры Apple не первый раз проводят подобное мероприятие. В мае этого года за ланч с Тимом Куком заплатили рекордные $700 000. Причем подобная встреча прошла уже в пятый раз. В 2013 году за приватный обед с главой Apple заплатили $610 000, в 2014 году — $330 000, а в 2015 году — $200 000.

Кто выиграет битву за встречу с Эдди Кью, остается только догадываться. Но вице-президент обещает пригласить победителя в Apple Park и потратить не менее часа своего времени, которое само по себе стоит недешево.

Источник: macdigger.ru
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