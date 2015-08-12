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После того как вы разбогатели на форексе, перешли ли на фондовый рынок?

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Старый Сегодня, 17:10
#1
Специалист
 
Адрес: Валютно-финансовый рынок Статус: Гуру
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.08.2015
Сообщений: 1,231
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УГ: 110
КП: 0.079
После того как вы разбогатели на форексе, перешли ли на фондовый рынок?
Есть мнение, что форекс - это как минимум, несерьезно, а как максимум - лохотрон или мошенничество. Поэтому нужно обязательно переходить на биржи, на ММВБ или на CME и NYSE. Чтобы уже гарантированно зарабатывать безо всяких проблем и неторговых рисков. И самое главное - больше престижа и статусности все-таки на настоящих биржах. Там работают настоящие профессионалы своего дела, трейдеры, банки, фонды. А если сказать кому-то, что ты на форексе трейдишь, то на тебя посмотрят как на игромана какого-нибудь. Что уже многое говорит о престиже и статусности форекса.
C какой же заработанной суммы стоит переходить уже на фондовый рынок или рынок фьючерсов? Я считаю, что 10000$.
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Хватит работать, пора зарабатывать!
Старейший форекс-брокер России
Satan Claws на форуме  
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Метки
биржа, доход, прибыльность, фондовый рынок, форекс
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