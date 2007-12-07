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ПАММ счет APARAT-INVESTMENT:1402786 (InstaForex)

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ПАММ счет APARAT-INVESTMENT:1402786 (InstaForex)
  1. Название ПАММ счета: APARAT-INVESTMENT - 1402786 [InstaForex]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 23.07.2015
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 75
    • Капитал управляющего: 76
    • Тип счета: ПАММ

  3. Оферта:
    • 1 USD - комиссия 80%
    • 900 USD - комиссия 75%
    • 1800 USD - комиссия 70%
    • 2700 USD - комиссия 65%


  4. О торговой стратегии: среднесрочная торговля с запасом прочности

  5. Манименеджмент: Ведется достаточно агрессивная торговля

  6. Информация об управляющим: Не указано

  7. Мониторинг у брокера: Смотреть

  8. Еще ПАММ счета управляющего:

Результаты
  • Результат: [01.06.2017 - 18.06.2017] : 284%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -76,61%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -19,26%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : -2,17%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 2,6%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 78,15%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -27,4%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -2,35%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -39,66%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 7,29%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 8,58%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 13,06%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : -15,46%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 61,73%
  • Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : -3,92%
  • Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : -17,07%
  • Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : -13,07%
  • Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : -5,67%
  • Результат: [01.12.2015 - 31.12.2015] : 24,48%
  • Результат: [01.11.2015 - 30.11.2015] : -18,86%
  • Результат: [01.10.2015 - 31.10.2015] : -1,66%
  • Результат: [01.09.2015 - 30.09.2015] : 11,85%
  • Результат: [01.08.2015 - 31.08.2015] : 87,5%
  • Результат: [01.07.2015 - 31.07.2015] : 44%
__________________

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ПАММ Chronicity. За 2016 год > 500%
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