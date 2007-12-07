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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,910
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УГ: 2
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ПАММ счет APARAT-INVESTMENT:1402786 (InstaForex)
- Название ПАММ счета: APARAT-INVESTMENT - 1402786 [InstaForex]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 23.07.2015
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 75
- Капитал управляющего: 76
- Тип счета: ПАММ
- Оферта:
- 1 USD - комиссия 80%
- 900 USD - комиссия 75%
- 1800 USD - комиссия 70%
- 2700 USD - комиссия 65%
- О торговой стратегии: среднесрочная торговля с запасом прочности
- Манименеджмент: Ведется достаточно агрессивная торговля
- Информация об управляющим: Не указано
- Мониторинг у брокера: Смотреть
- Еще ПАММ счета управляющего:
- Результат: [01.06.2017 - 18.06.2017] : 284%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -76,61%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -19,26%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : -2,17%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 2,6%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 78,15%
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- Результат: [01.07.2015 - 31.07.2015] : 44%
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