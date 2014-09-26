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Темпы прироста вкладов населения снижаются по заявлению Центробанка

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Темпы прироста вкладов населения снижаются по заявлению Центробанка
Центробанк России сообщил, что население стало меньше вкладывать деньги в банки. Данные явление можно объяснить двумя причинами. Прежде всего, у большинства населения просто нет денег даже на жизнь, не говоря уже о накоплениях на будущее и вкладах денег в банки. Согласно последним опросам 20% опрошенных признались, что денег не хватает даже на еду, а в таком трудно признаться. Не каждый будет об этом говорить. И если человек, говорит, что денег на еду не хватает, скорее всего это именно так.

Вторая причина заключается в то, что Центробанк России уже с начала года постоянно снижает ставку рефинансирования. Сейчас эта ставка снижена до 9% годовых. А это значит, что банки могут взять деньги в кредит у Центробанка под 9% годовых. Естественно у населения деньги в кредит банки берут дешевле. Средняя ставка депозитов у основных банков России, которые принимают большинство вкладов у населения составила 7,58%. Естественно, под более низкие проценты население деньги несет не так охотно, особенно, если учесть, что денег не очень много.

Но тут возникает другая проблема. Если население не несет деньги в банки, то это означает, что у банков нет средств на ведение кредитных программ. Дешевые западные кредиты в силу наложенных на Россию санкций, российским банкам сейчас недоступны, брать деньги у Центробанка под 9% годовых до сих пор накладно. Вот и получается, что многие банки сворачивают свои и так сильно суженные кредитные программы, и если дают кредиты, то только наиболее надежным и проверенным клиентам, за которых они уверены или под сильные обеспечительные условия.

Но как известно - кредиты способствуют росту экономики. Деньги вкладываются в рост производства, в новые технологии и предприятия. Но если денег нет, то и экономики нет роста, наступает стагнация или застой. Ничего нового не производится и не создается. Сейчас в России инвестиционная активность очень низкая.

Ухудшает ситуацию и тот факт, что в годы нефтяного бума многие предприятия и банки активно брали дешевые западные кредиты, а сейчас настало время платить по долгам. Так вывоз капитала за первые 5 месяцев 2017 года в 2 раза выше, чем за аналогичный период 2016 года. И этот показатель связан не с тем, что люди и предприятия активно выводят деньги за границу, а связан с тем, что банки и компании стали возвращать долги, которые они брали за границей. А денег и так нет. И вместо того, чтобы их вкладывать в экономику, деньги активно выводятся за границу по старым долгам, взятым еще в тучные нефтяные годы.

Тем временем банки, наконец -то стали поднимать ставку по депозитам, которую они столь активно опустили с начала текущего года. Так как люди просто не делают депозиты. За первую декаду июня ставка по депозитам в 5 самых крупных банках выросла ах на целых 0.1%.


Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...-cb-1002099899

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/594525a66737c
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