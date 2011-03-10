В Баренцевом море создадут искусственные острова

Входим в тренд так сказать и начинаем возводить свои искусственные острова. Место создания Баренцево море Кольский залив, будут созданы четыре искусственных острова. Данное распоряжение подписал премьер министр России Дмитрий Медведев. С распоряжением можно ознакомиться на сайте правительства.
Средства на создание островов поступят от компании "Кольская верфь", инвестиции в данный проект оценивают в 25 млд рублей. Такое масштабное строительство создаст порядка десяти тысяч рабочих мест и это только на верфи. На островах будут работать центр по обслуживанию и ремонту морского оборудования и техники которые используют в освоении морских нефтегазоконденсатных месторождений. Так же построят центр для изготовления морских комплексов по хранению, отгрузке и производству сжиженного природного газа.
Строительство начнется возможно уже в конце этого года спг-заводы начнут стоить уже в 2018 году. В общем грандиозная стройка намечается, с неплохой на первый взгляд экономической выгодой для России.
по материалу https://news.mail.ru/economics/30103219/?frommail=1