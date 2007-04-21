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Стартап из Украины готовит 1000-сильный электромобиль за €700 тыс.

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Стартап из Украины готовит 1000-сильный электромобиль за €700 тыс.
Украинцы готовят 1000-сильный электромобиль за €700 тыс. — премьера модели Himera Q состоится на шоу New Car Fest в Киеве, сообщает «Сегодня».



Максимальная скорость суперкара — 350 км/ч. Стоимость HIMERA — от 700 тыс. евро

На выставке продемонстрируют макеты будущего спорткара, после чего разработку планируют показать на шоу в Монако.

Как оказалось, разработкой авто, которое уже сравнивают с Ferrari, Lamborghini и McLaren, действительно занимались инженеры, среди которых есть украинцы — в компании, которую основали украинцы, но на данный момент собирают авто в Испании, в Барселоне. Хотя в компании не исключают, что в перспективе могут перенести часть производства в Украину.

"Разработкой авто HIMERA-Q, начиная от двигателя и заканчивая конструкциями шасси, занимались украинские инженеры. И сейчас на производстве работает 10 человек. Чтобы создать суперкар, понадобилось два года, хотя идея возникла еще пять лет назад. Создано две машины, и сейчас они тестируются на закрытых треках в Испании", — рассказала нам соучредитель компании разработчика Агнесса Евсеева.
По ее словам, один из суперкаров — полностью электронный, и в нем установлена графеновая батарея (это личная разработка инженеров компании). Батарея хороша тем, что в обычном режиме заряжается за 30 минут, и заряда хватает на тысячу километров! А в турборежиме она заряжается за восемь минут. "В категории таких электромобилей мы первые, и аналогов пока нет", — поясняет соучредитель компании Андрей Джазовский.

Салон в машине кожаный, с элементами натурального дерева, но по заказу клиентов может быть даже инкрустирован драгметаллами. Максимальная скорость суперкара — 350 км/ч. Стоимость HIMERA — от 700 тыс. евро в зависимости от комплектации и пожеланий клиента.
Но в Украине такого авто пока еще нет. "Мы привезли сюда только прототип авто (макет. — Авт.), который временно хранится в Вишневом. Его можно будет увидеть на выставке на ВДНХ (17—18 июня)", — поясняет нам Евсеева. В соцсетях фото прототипа суперкара появилось случайно. "Во время перевозки произошла небольшая авария, и крыло авто было немного повреждено. Нужно было реставрировать макет в одной из мастерских — там и просочилась информация в соцсеть, и появились легенды", — рассказали в компании.

Кстати, это не единственная разработка от украинских инженеров в Испании. Совсем скоро планируют показать компактный двухдверный электромобиль KUGEL на 3, 5 и 7 мест. Он может стать конкурентом для привычных уже Smart. Стоимость — 8 тысяч евро.

по материалам
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