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[ICO][OPL] OnPlace Inc. – Инвестируй в частные компании

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Старый Сегодня, 14:55
#1
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Регистрация: 11.01.2017
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[ICO][OPL] OnPlace Inc. – Инвестируй в частные компании




Что такое OnPlace Inc? Это новая инвестиционная компания подразделяющаяся на два основных блока.

Первый блок, это OnPlace.io – традиционная краудинвестинговая платформа, которая помогает инвесторам находить бизнес-проекты с различными уровнями доходности. Если вы обычный человек и хотите инвестировать свои деньги в бизнес-проекты или частные компании, но ни чего не знаете об инвестициях, то это будет лучшее решение для вас. Все что вам нужно сделать это зарегистрировать себя в качестве инвестора в этой инвестиционной платформе и начать использовать клиент платформы.
Альфа версия платформы готова, на onplace.io и investments.onplace.io вы можете найти примеры проектов и пользовательского интерфейса. Финальный вариант платформы позволит вашему аккаунту через интерфейс просматривать подробные статистические данные о всех инвестициях в проекты, а также рассчитывать доход с ваших вложений.
Если же вы владелец начинающего проекта с хорошей идеей и вы нуждаетесь в финансировании вашего проекта. Но у вас мало времени и средств для поиска инвесторов, запуска рекламных компаний и различных пиар акций. Тогда вы можете зарегистрировать свой проект на платформе OnPlace.io. И вам будет доступен интерфейс для размещения проекта на платформе. Там же будут отображаться основные показатели вашего проекта. Вы сможете легко найти себе инвесторов.


Второе блок, OnPlace Investments – это инвестиционный инструмент, который дает возможность стать инвестором приватных компаний. Собранные в рамках ICO средства в полном объеме будут направлены на покупку долей или акций в бизнесе лидирующих непубличных компаний IT сектора. Данное инвестирование средств предполагает формирование и профессиональное управление диверсифицированным портфелем вложений в бизнес указанных компаний. Данные об изменении и актуальной стоимости портфеля вложений будут раскрываться на сайте investments.onplace.io и являются публичными. С момента формирования инвестиционного портфеля и вложения в него средств полученных от ICO, токен OPL в полном объеме обеспечен стоимостью данных портфельных инвестиций в валюте инвестирования - в USD по биржевому курсу ETH/USD в момент формирования портфеля. В последующем цена токена OPL зависит от изменения стоимости портфеля вложений в бизнес составляющих портфель компаний. Изменения стоимости портфеля вложений происходят в валюте инвестирования средств - в USD.

Во время ICO, OnPlace Inc. собирается продать 10.000.000 OPL Токенов за $3.000.000 в ETH. OPL Токены не делятся. До момента формирования портфеля вложений в непубличные компании, OPL Токен обеспечен суммой ETH вложенных инвесторами при покупке. В момент закрытия портфеля, средства в виде первоначальных инвестиций и доходов от этих вложений перечисляются инвесторам посредством приема OPL токена компанией OnPlace через смарт контракт. Заключительным этапом является выплат инвесторам сумм эквивалентных стоимости токена в момент закрытия портфеля инвестиций. Такая выплата в пользу держателей токенов осуществляется в ETH по курсу ETH/USD действующему в момент вывода средств из портфеля.

Также OPL Токен предоставит приоритетное обслуживание на площадке OnPlace.io:

Держатели OPL Токена смогут обслуживаются в первую очередь при инвестировании в портфель частных компаний и имеют право резервации проектов до момента входа пользователей стандартного плана.
OPL Токен позволяет инвестировать в приватные компании без комиссии.
При инвестировании в портфель приватных компаний через OPL, комиссия на прибыль в два раза меньше, чем у пользователей стандартного плана.

Соберем все плюсы данного проекта воедино.

1. Уже есть рабочая альфа версия платформы;
2. Бета-версия уже разрабатывается и будет доступна после первого раунда финансирования (CI, ICO). Будет также приложение для iOS, Android, которое включает в себя все вышеупомянутые функции.
3. Легкий доступ для обычного человека к инвестициям в различные компании.
4. Простой доступ к инвесторам владельцам стартапов.

Осталось всего три недели до того, как вы сможете вступить в этот перспективный проект. И я надеюсь данная информация поможет сделать вам правильный выбор. investments.onplace.io
Последний раз редактировалось BERKUTcryp; Сегодня в 15:41.
BERKUTcryp на форуме  
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