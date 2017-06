BERKUTcryp Интересующийся

[ICO][OPL] OnPlace Inc. – Инвестируй в частные компании

Что такое OnPlace Inc? Это новая инвестиционная компания подразделяющаяся на два основных блока.



Первый блок, это OnPlace.io – традиционная краудинвестинговая платформа, которая помогает инвесторам находить бизнес-проекты с различными уровнями доходности. Если вы обычный человек и хотите инвестировать свои деньги в бизнес-проекты или частные компании, но ни чего не знаете об инвестициях, то это будет лучшее решение для вас. Все что вам нужно сделать это зарегистрировать себя в качестве инвестора в этой инвестиционной платформе и начать использовать клиент платформы.

Альфа версия платформы готова, на

Если же вы владелец начинающего проекта с хорошей идеей и вы нуждаетесь в финансировании вашего проекта. Но у вас мало времени и средств для поиска инвесторов, запуска рекламных компаний и различных пиар акций. Тогда вы можете зарегистрировать свой проект на платформе





Во время ICO, OnPlace Inc. собирается продать 10.000.000 OPL Токенов за $3.000.000 в ETH. OPL Токены не делятся. До момента формирования портфеля вложений в непубличные компании, OPL Токен обеспечен суммой ETH вложенных инвесторами при покупке. В момент закрытия портфеля, средства в виде первоначальных инвестиций и доходов от этих вложений перечисляются инвесторам посредством приема OPL токена компанией OnPlace через смарт контракт. Заключительным этапом является выплат инвесторам сумм эквивалентных стоимости токена в момент закрытия портфеля инвестиций. Такая выплата в пользу держателей токенов осуществляется в ETH по курсу ETH/USD действующему в момент вывода средств из портфеля.



Также OPL Токен предоставит приоритетное обслуживание на площадке OnPlace.io:



Держатели OPL Токена смогут обслуживаются в первую очередь при инвестировании в портфель частных компаний и имеют право резервации проектов до момента входа пользователей стандартного плана.

OPL Токен позволяет инвестировать в приватные компании без комиссии.

При инвестировании в портфель приватных компаний через OPL, комиссия на прибыль в два раза меньше, чем у пользователей стандартного плана.



Соберем все плюсы данного проекта воедино.



1. Уже есть рабочая альфа версия платформы;

2. Бета-версия уже разрабатывается и будет доступна после первого раунда финансирования (CI, ICO). Будет также приложение для iOS, Android, которое включает в себя все вышеупомянутые функции.

3. Легкий доступ для обычного человека к инвестициям в различные компании.

4. Простой доступ к инвесторам владельцам стартапов.



