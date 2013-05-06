Island-x - Island-x.com

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 31.05.2017.
Цитата:
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Каждый человек мечтает получать от
любимой игры не только удовольствие,
но и щедрое вознаграждение.
Игра Island-X принесет тебе максимум
положительных эмоций и подарит хорошее
настроение надолго.
Тебя ожидает мир удивительных
приключений, окунувшись в которые Ты
забудешь обо всех проблемах.
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◄ Ремесло (Маркетинг) ►
Цитата:
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Без ресурсов здесь никуда. Ресурсы весьма востребованы. Поэтому начни игру со строительства Ремесла.
Производи ресурсы и продавай их, получая реальные деньги.
Ну а если ты хочешь зарабатывать по-крупному, то строй корабли и зарабатывай еще больше.
Для строительства Ремесла тебе понадобятся Золотые монеты и Ресурсы.
Золотые монеты ты можешь пополнить в разделе Финансы.
А недостающие ресурсы купить в разделе Рынок и Склад.
Средняя окупаемость Ремесла составляет 50 дней
Ресурс , производимый Ремеслом, можно продать на рынке или использовать для достижения личных успехов.
Хижина рыбака
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В разделе Ремесло, доступны все сооружения, которые ты можешь построить.
Для строительства Ремесла требуется ряд ресурсов. При строительстве, необходимые ресурсы будут изъяты с твоего Склада.
Если на Складе не будет хватать ресурсов, то ты их всегда сможешь приобрести на Рынке.
Производство
Некоторые сооружения требуют сырье для производства своего ресурса. Другие же обходятся без сырья.
Запустив процесс производства, Ремесло начнет производить ресурс. Каждый час, произведенный ресурс будет помещаться в собственное хранилище Ремесла. Переместить собранные хранилищем ресурсы на склад можно будет только при 100% заполненности хранилища сооружения.
Пока ресурсы находятся в хранилище, они уязвимы к нападениям кораблей противников.
Продукция - Рыба 0.03 ед./час
Цена постройки - 320 золотых.
Хижина дровосека
Продукция - Древесина 0.06 ед./час
Цена постройки - 50 золотых.
Сидр ферма
Продукция - Сидр 0.06 ед./час
Цена постройки - 300 золотых.
Плантация конопли
Продукция - Конопля 0.02 ед./час
Цена постройки - 50 золотых.
Рудная шахта
Продукция - Железная руда 0.08 ед./час
Цена постройки - 450 золотых.
Свиноферма
Продукция - Шкура животного 0.08 ед./час
Цена постройки - 720 золотых.
Ткацкая хижина
Продукция - Льняная одежда 0.04 ед./час
Цена постройки - 60 золотых.
Хижина каменщика
Продукция - Камень 0.08 ед./час
Цена постройки - 300 золотых.
Хижина древесного угля
Продукция - Древесный уголь 0.08 ед./час
Цена постройки - 220 золотых.
Железный завод
Продукция - Железо 0.08 ед./час
Цена постройки - 350 золотых.
Мастерская инструментов
Продукция - Инструмент 0.08 ед./час
Цена постройки - 850 золотых.
Соляная шахта
Продукция - Рассол 0.08 ед./час
Цена постройки - 200 золотых.
Солеварня
Продукция - Поваренная соль 0.08 ед./час
Цена постройки - 350 золотых.
Кожевенный завод
Продукция - Кожаные камзолы 0.08 ед./час
Цена постройки - 200 золотых.
Стекольный завод
Продукция - Стекло 0.12 ед./час
Цена постройки - 500 золотых.
Поташная фабрика
Продукция - Поташ 0.08 ед./час
Цена постройки - 400 золотых.
Кварцевый карьер
Продукция - Кварц 0.04 ед./час
Цена постройки - 400 золотых.
Мясная лавка
Продукция - Мясо 0.08 ед./час
Цена постройки - 700 золотых.
Ферма крупного рогатого скота
Продукция - Корова 0.04 ед./час
Цена постройки - 300 золотых.
Пекарня
Продукция - Хлеб 0.08 ед./час
Цена постройки - 165 золотых.
Мельница
Продукция - Мука 0.08 ед./час
Цена постройки - 300 золотых.
Пшеничная ферма
Продукция - Пшеница 0.08 ед./час
Цена постройки - 140 золотых.
Винодельня
Продукция - Вино 0.08 ед./час
Цена постройки - 500 золотых.
Виноградник
Продукция - Виноград 0.02 ед./час
Цена постройки - 200 золотых.
Бондарное ремесло
Продукция - Бочки 0.08 ед./час
Цена постройки - 370 золотых.
Ферма специй
Продукция - Специи 0.08 ед./час
Цена постройки - 410 золотых.
Пивоварня
Продукция - Пиво 0.04 ед./час
Цена постройки - 220 золотых.
Литейное производство
Продукция - Пушки 0.08 ед./час
Цена постройки - 1100 золотых.
Канатное производство
Продукция - Канат 0.08 ед./час
Цена постройки - 400 золотых.
Мастерская военных машин
Продукция - Боевая машина 0.08 ед./час
Цена постройки - 850 золотых.
Монастырский сад
Продукция - Трава 0.08 ед./час
Цена постройки - 60 золотых.
Кузница оружия
Продукция - Оружие 0.10 ед./час
Цена постройки - 100 золотых.
Вся продукция продается на рынке или используется для производства иной продукции.
5 золотых монет = 1 рубль.
Нападения на острова.
Построив три любых Ремесла и боевой корабль, перед тобой открывается возможность нападать на острова других игроков.
Каждый остров поделен на клетки. Размер острова увеличивается со строительством нового Ремесла.
С открытием новых участков острова, обнаруживаются новые Дефаки.
Дефаки – это защитные сооружения острова, наследие предков. Они не требуют затрат на обслуживание и использование. При попадании пушечного ядра выстрелом с корабля противника, сооружение активируется неизвестным науке способом и наносит сокрушительный удар по орудию противника, полностью разрушая его.
Определить расположение сооружений (в том числе и Дефаков) позволяют соседние с ними клетки, в которых находятся числа. Эти числа означают точное количество сооружений, содержащихся в окружающих это число клетках. Несколько соседних клеток с числами зачастую указывают на одни и те же сооружения, что позволяет точно определить клетки с сооружениями.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer.
Минимальный вывод : 10 золотых = 2 руб.
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◄ Партнерская программа ►
Единый счет - 10%.
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►
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