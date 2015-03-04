В Европе отказались покупать «гордость» России

В Европе упали продажи автомобилей российского производства
Так, продажи Lada снизились на 2,5%. То есть в мае в Европе за месяц купили всего 440 машин.
Всего же за 2016 год европейцы приобрели около двух тысяч российских машин. Иностранный покупатель отдает предпочтение другим маркам — Opel, Volkswagen и Renaul, отмечают эксперты. Также не стоит ждать увеличения спроса на авто из России, добавляют они.
Отметим, что в Украине в мае был зафиксирован 47% рост продаж новых автомобилей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Суммарное количество проданных машин превысило 6,5 тысяч штук.
Всего же за 5 месяцев украинскими дилерами по данным было реализовано уже 29,5 тысяч новых автомобилей. Этот показатель на 33% больше, чем год назад.
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