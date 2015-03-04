Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,560 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Европе отказались покупать «гордость» России

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:01
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,955
Благодарностей: 647
УГ: 24
КП: 0.042
подарки
В Европе отказались покупать «гордость» России


В Европе упали продажи автомобилей российского производства

Так, продажи Lada снизились на 2,5%. То есть в мае в Европе за месяц купили всего 440 машин.

Всего же за 2016 год европейцы приобрели около двух тысяч российских машин. Иностранный покупатель отдает предпочтение другим маркам — Opel, Volkswagen и Renaul, отмечают эксперты. Также не стоит ждать увеличения спроса на авто из России, добавляют они.

Отметим, что в Украине в мае был зафиксирован 47% рост продаж новых автомобилей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Суммарное количество проданных машин превысило 6,5 тысяч штук.

Всего же за 5 месяцев украинскими дилерами по данным было реализовано уже 29,5 тысяч новых автомобилей. Этот показатель на 33% больше, чем год назад.

источник
__________________
100% годовых на инвестициях
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Власти Британии отказались отказались финансировать дальше "эфиопских Spice Girls" OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 10 09.01.2017 20:07
Украина продолжит покупать уголь у России Smirnov Nikolay Новости в мире финансов и инвестиций 2 29.06.2016 08:58
В России отказались от создания национальной криптовалюты clipman77 Новости криптовалют 1 04.06.2016 14:14
США отказались давать России гарантии по украинскому долгу tigr Новости в мире финансов и инвестиций 10 06.12.2015 17:45
Долгая дорога на Запад. Украинцы продолжают покупать дома в Европе Angelika78 Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.05.2015 23:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар stockvest
Планирую открыть БА сайтостроение (создание и скупка сайтов) схема работы
От stockvest в разделе «Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru»
Аватар bakster
InvestWorldStocks - investworldstocks.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
Iveconprofit - iveconprofit.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Создан нанокристалл, позволяющий видеть в темноте
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
108 долларов за 3 дня!МЛМ золотая Сотка
От skifzp в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар muller
highbenefit-highbenefit.com
От muller в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,560
Тем
474,475
Сообщений
11,755,672

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube