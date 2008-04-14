Dexebit - dexebit.com

Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты. D E X E B I T - долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
4.23 Почасовой за 24 часа (Instant Withrdawal)
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 20,00 - $ 49,99 4,23
107% через 3 дня (немедленное снятие)
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 2 $ 50,00 - $ 100,00 107,00