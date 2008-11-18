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Старый Сегодня, 12:22
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Назван лучший современный смартфон
Новые модели Samsung – Galaxy S8 и Galaxy S8+ – оказались довольно удачными. Эксперты независимого американского журнала Consumer Reports, изучившие южнокорейские новинки, назвали их лучшими смартфонами на рынке. В собственном рейтинге организации Galaxy S8+ оказался на первом месте, а Galaxy S8 – на втором. iPhone 7 Plus занял лишь пятое место, уступив Galaxy S7 edge и LG G6.

Ежемесячный журнал, выпускаемый некоммерческой организацией Союза потребителей США, похвалил Galaxy S8 за компактный корпус, батарею и качественную камеру. Устройства показали хороший результат в тестах на время автономной работы, качество съемки фото и видео. В то же время, несмотря на безрамочный дизайн Galaxy S8 и S8+ нельзя назвать самыми эргономичными смартфонами.

«Galaxy S8 и Galaxy S8+ выглядят очень современно и элегантно благодаря более крупному экрану в корпусе стандартного размера. Хотя S8 довольно удобно лежит в руке, для многих операций необходимо две руки. Даже в случае компактной модели большинству пользователей будет сложно дотянуться большим пальцем до края экрана», – отметили журналисты.

Много вопросов вызвал сканер отпечатков пальцев, который расположен на задней стороне смартфона. В ходе тестирования эксперты «многократно пытались нащупать его пальцем и часто попадали в объектив камеры». Последняя, по словам специалистов, демонстрирует высокое качество съемки фото и видео.



«Несколько топовых смартфонов, включая iPhone 7 Plus и LG G6, оснащены двойной основной камерой для использования функции зума или широкоформатной фотосъемки. У телефонов Samsung нет этих функций, но мы не думаем, что это является большим недостатком S8», – добавили в Consumer Reports.

Эксперты Consumer Reports регулярно публикуют обзоры различных потребительских товаров и услуг, основанные на собственном тестировании. В журнале подчеркнули, что они не печатают рекламные материалы и сами оплачивают все тестируемые ими гаджеты, не принимая никаких образцов для тестирования и сохраняя независимость суждений.


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