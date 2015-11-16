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Новый президент Франции Макрон сделает её страной стартапов

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Старый Сегодня, 11:57
#1
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Новый президент Франции Макрон сделает её страной стартапов


На проходящей во Франции, а именно в Париже конференции Viva Tech, которая в основном посвящена стартапам, новый президент французской республики г-н Макрон заявил, что его страна намерена выдавать "технологические визы" талантливым молодым бизнесменам и ученым со всего мира. И также сказал, что Франция несомненно уже скоро будет нацией инноваций и новых стартапов - она хочет занять лидирующее положение в этой высокотехнологичной сфере во всем мире.

Макрон на 100% уверен, что выдавая "технологические визы", тем самым Франция сможет привлечь самых талантливых работников со всего света. Эта страна гарантирует исследователям и молодым бизнесменам наилучшие условия для их работы и собралась поддерживать молодые стартапы практически любыми средствами. Претендент на такую визу может спокойно рассчитывать на 4-летнее беспрерывное пребывание во французской республике, а кроме того он сможет взять с собой свою семью в полном составе. И как заверил г-н Макрон подобные визы будут выдаваться в безусловном порядке основателям стартапов, его сотрудникам и инвесторам.

Далее Макрон прокомментировал: "Я просто очень желаю поскорей привлечь в нашу страну молодых бизнесменов и талантливых исследователей и приложу все усилия, чтобы сделать из французов нацией инноваторов и стартаперов и я очень хочу, чтобы уже в скором времени Франция превратилась бы в страну единорогов (Прим.: стартапы единороги - это те, которые в результате своей деятельности достигают капитализации в 1 млрд долларов США).

Кроме того, президент Франции предложил, чтобы главный венчурный фонд Европы также оказывал сильную поддержку инициативным проектам в этой части света. А еще по его словам нужно как можно скорей создать единый цифровой европейский рынок, ведь это пойдёт во благо всем европейцам, да и не только им.

В связи с этим многие мировые СМИ указывают, что новый президент Франции уже проявил себя в качестве такого современного инноватора, который ратует за новые пути развития бизнеса и цифровизацию финансовых рынков. Это несомненно вызывает положительный отклик у всего делового сообщества Франции, да Европы в целом. По словам самого Макрона он и его единомышленники сейчас только в начале этого большого пути и предстоит сделать еще очень и очень многое, чтобы воплотить свои слова и обещания в жизнь и он полностью готов к этому.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5944defc8399d
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 12:00.
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Старый Сегодня, 12:52
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,823
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Re: Новый президент Франции Макрон сделает её страной стартапов
Повезло с молодым президентом французам, знает, что такое стартап
ЛеПен бы долго пришлось объяснять...
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Не верьте всему, что вам говорят.
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