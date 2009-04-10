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Размышления о криптовалютах

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"Через тернии к звездам" - авторский блог по форекс-тематике пользователя Tanrad
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Старый Сегодня, 11:23
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
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Имя: Юрий
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Инвестирую в: Форекс
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награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Размышления о криптовалютах
Давно отслеживаю движения криптовалют и пытаюсь понять логику тех, кто активно ими торгует.

Буду собирать свои мысли в этой теме.
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tanrad на форуме  
Старый Сегодня, 11:28
#2
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,179
Благодарностей: 3,638
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 524
Подписок: 41
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Размышления о криптовалютах
Смотрю я на полеты биткойна и создается четкое ощущение, что его координированно гоняет определенная группа людей, которая четко знает, где нужно купить и где продать.
Вспомнился случай с Соросом, который обвалил перекупленный фунт крупными продажами.
Он четко понимал, что нужно лишь подтолкнуть и дальше он сам покатится.

Так и здесь. Качели от 3 тысяч до двух такие мощные, что за ними просто просматривается команда селлеров, торгующих по всеобщей отмашке.
Если это так, то в выигрыше окажутся именно они, а не те, кто пытается торговать биткойном вслепую.
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tanrad на форуме  
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