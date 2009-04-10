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Re: Размышления о криптовалютах
Смотрю я на полеты биткойна и создается четкое ощущение, что его координированно гоняет определенная группа людей, которая четко знает, где нужно купить и где продать.
Вспомнился случай с Соросом, который обвалил перекупленный фунт крупными продажами.
Он четко понимал, что нужно лишь подтолкнуть и дальше он сам покатится.
Так и здесь. Качели от 3 тысяч до двух такие мощные, что за ними просто просматривается команда селлеров, торгующих по всеобщей отмашке.
Если это так, то в выигрыше окажутся именно они, а не те, кто пытается торговать биткойном вслепую.