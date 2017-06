Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 11:32 Сегодня, 11:32 Сегодня, 10:18 #1 Анна Чернобай Мастер

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 2,145 Благодарностей: 772 УГ: 15 КП: 0.314 подарки Захватывающая история The DAO: работа над ошибками



Немного предыстории



На заре ICO, то есть всего-то около года назад — 28 мая 2016, закончилась распродажа токенов проекта по децентрализованному управлению инвестициями The DAO, который основала команда стартапа Slock.it.



До поры до времени у The DAO дела шли очень хорошо: и сообщество проект полюбило, и Виталик Бутерин стоял за него горой, и краудсейл прошел, мягко говоря, успешно — собрали более 12 миллионов ETH, что на тот момент составляло около 165 миллионов долларов (сегодня — более 4,3 миллиарда долларов!).



13 июня 2016 года, за несколько дней до взлома, журнал Forklog писал:



«за последние сутки The DAO вырос в стоимости почти на 16% по отношению к доллару ($ 0,158) и более чем на 5% по отношению к ETH (0.000228)». (Для справки: биткоин тогда стоил 695 долларов).

Что-то пошло не так…



Однако буквально за неделю до краха The DAO редакция нашего журнала опубликовала несколько занимательных материалов, которые напрямую рассказывали о возможных уязвимостях проекта. Это «Атаки Влада: обзор основных уязвимостей The DAO» и интервью со Стефаном Туалем, сооснователем и операционным директором стартапа Slock.it, который как раз занимался созданием инвестиционного фонда The DAO.



В разговоре с Туалем годичной давности ForkLog интересовался тем, насколько оправданы опасения сообщества насчет возможных атак на проект. Оценивая содержание этого текста сейчас, можно сказать, что команда Slock.it отнеслась несерьезно и к возможным уязвимостям, и даже к честному разговору о них.



Цитата: «Я спокоен по поводу будущего The DAO. Все произошедшие события сделали его самым большим проектом в истории, финансируемым за счет краудфандинга, и по сути самым крупным венчурным проектом. The DAO позволит появиться компаниям, которые в ином случае никогда бы не существовали», —



В это же время пользователи GitHub и участники проекта забили тревогу по поводу «ужасной атаки на контракты кошельков». К решению этой проблемы подключился и сам Стефан Туаль, который уже на следующий день опубликовал ссылку на фикс и анонсировал серию апгрейдов ПО. Эту уязвимость Туаль назвал «рекурсивным вызовом» — именно она и привела проект The DAO к краху.



Рекурсивный вызов и крах The DAO





Именно столько в пятницу 17 июня в 9 часов утра стоил ETH:





А примерно в полдень стало известно, в чем причина резкого падения цены токена: The DAO атакована, украдено $50 миллионов.



На рынке началась паника. Под горячую руку попали и основатели The DAO, и Виталик Бутерин, и Ethereum. Многие криптоэксперты и члены сообщества хоронили эти проекты прямо в одной могиле. Кульминацией обширной дискуссии вокруг произошедшего стало эпичное появление непосредственно атаковавшего The DAO.



Представим, что после ограбления банка во время разбирательств между полицией и плачущими вкладчиками внезапно появляется человек в маске и говорит: «Спокойно, ребята! Это моих рук дело, но все законно». Вот примерно это и произошло, правда, в онлайн-пространстве: атаковавший написал открытое письмо, в котором не то что не признавал вины, но и грозил судом в случае, если его лишат «награбленного».



Цитата: «Я внимательно изучил код the DAO и решил поучаствовать после того, как нашел функцию, при запуске которой разделение вознаграждается дополнительными эфирами. Я задействовал данную функцию и законно получил 3 641 694 эфира. Хочу поблагодарить the DAO за эту награду. (…) Я оставляю за собой право принять любые и все возможные легальные действия против любых соучастников незаконных краж, заморозок или изъятия моих законно полученных токенов ETH, и я продолжаю активно работать с моей юридической фирмой. Все эти соучастники в ближайшее время получат соответствующие уведомления на свои почтовые адреса. Я надеюсь, что это событие станет ценным опытом для сообщества Ethereum, которому я желаю всего наилучшего», —



Однако позже эксперты признали это письмо, достойное того, чтобы войти в историю криптовалют, подделкой. И тем не менее точка в этом вопросе пока не поставлена. Возможно, в будущем мы узнаем удивительные и никому не известные подробности произошедшего 17 июня 2016 года.



Возвращаясь к атаке, нужно напомнить, что кража была совершена как раз из-за уязвимости под названием «рекурсивный вызов» — она позволяла бесконечно снимать средства The DAO и переводить их в дочернее ДАО посредством многократного разделения ДАО, повторно собирая ETH в рамках одной транзакции.



Однако окно для создания дочернего ДАО составляло ровно 27 дней, и средства с кошелька все это время нельзя было вывести. Сообщество начало искать пути «восстановления справедливости» и в конце концов остановилось на во всех смыслах жестком предложении Виталика Бутерина.



Утешительные итоги



Год спустя можно с уверенностью сказать, что атака на The DAO не погубила ничего, кроме непосредственно The DAO, и подарила сообществу Ethereum Classic, вокруг которого собралось пусть и небольшое, но влиятельное сообщество. Взлом The DAO наоборот показал, что криптовалютный мир весьма устойчив к подобным потрясениям, даже в том зачаточном состоянии, которое было год назад.



Хотелось бы отметить, что в самом начале огромного бума ICO, начавшегося после провала The DAO, на Forklog вышел материал под названием «Уроки DAO: куда приводят мечты». Сейчас эти уроки можно назвать основами успешного выбора ICO в качестве инвестиций. Они не потеряли своей актуальности и сейчас, поэтому их можно процитировать целиком.



Внимательно анализируйте ICO. Важно понимать, что вы покупаете и с какой целью. Жадность и погоня за быстрой наживой рано или поздно приводят к финансовым потерям. Безусловно, даже самые провальные в своей сути криптовалютные проекты в среднесрочной перспективе могут иметь колоссальный спекулятивный потенциал. И если как инвестор вы рассчитываете именно на это, не стоит вкладывать больше денег, чем вы готовы потерять.



Отложенный релиз лучше небезопасного кода. Разработчики The DAO, по всей видимости, не ожидали такого финансового успеха, и это сделало проект привлекательным не только для инвесторов, но и для злоумышленников. Тем не менее, ничто не мешало на некоторое время заморозить проект, ограничив возможность работы с основным контрактом. И только после проведения тщательного тестирования при поддержке сообщества и специалистов по блокчейну и безопасности — запускать основной функционал проекта. То, с чем мы столкнулись в реальности, — непозволительная халатность программистов. В результате репутация отдельных разработчиков пострадала если не окончательно, то очень сильно.



Здесь львы. Идеализм и благие намерения, которыми переполнено криптовалютное сообщество, опьяняют и отвлекают от реального положения дел. В то время как количество новых криптовалют и проектов растет почти экспоненциально, пора обратиться к истории фондовых рынков, чтобы не повторять ошибок прошлого.



Эмоции и паника никогда не приводят к конструктивному решению проблемы.



Источник 17 июня 2016 года произошла, пожалуй, самая масштабная атака за всю историю криптоиндустрии — из-за ошибки в коде перспективный и очень популярный в то время проект The DAO лишился более 60 миллионов долларов. Журнал ForkLog решил вспомнить эту дату и попытаться проанализировать, к чему привело это событие.На заре ICO, то есть всего-то около года назад — 28 мая 2016, закончилась распродажа токенов проекта по децентрализованному управлению инвестициями The DAO, который основала команда стартапа Slock.it.До поры до времени у The DAO дела шли очень хорошо: и сообщество проект полюбило, и Виталик Бутерин стоял за него горой, и краудсейл прошел, мягко говоря, успешно — собрали более 12 миллионов ETH, что на тот момент составляло около 165 миллионов долларов (сегодня — более 4,3 миллиарда долларов!).13 июня 2016 года, за несколько дней до взлома, журнал Forklog писал:«за последние сутки The DAO вырос в стоимости почти на 16% по отношению к доллару ($ 0,158) и более чем на 5% по отношению к ETH (0.000228)». (Для справки: биткоин тогда стоил 695 долларов).Что-то пошло не так…Однако буквально за неделю до краха The DAO редакция нашего журнала опубликовала несколько занимательных материалов, которые напрямую рассказывали о возможных уязвимостях проекта. Это «Атаки Влада: обзор основных уязвимостей The DAO» и интервью со Стефаном Туалем, сооснователем и операционным директором стартапа Slock.it, который как раз занимался созданием инвестиционного фонда The DAO.В разговоре с Туалем годичной давности ForkLog интересовался тем, насколько оправданы опасения сообщества насчет возможных атак на проект. Оценивая содержание этого текста сейчас, можно сказать, что команда Slock.it отнеслась несерьезно и к возможным уязвимостям, и даже к честному разговору о них.заявил 10 июля 2016 года Стефан Туаль.В это же время пользователи GitHub и участники проекта забили тревогу по поводу «ужасной атаки на контракты кошельков». К решению этой проблемы подключился и сам Стефан Туаль, который уже на следующий день опубликовал ссылку на фикс и анонсировал серию апгрейдов ПО. Эту уязвимость Туаль назвал «рекурсивным вызовом» — именно она и привела проект The DAO к краху.Именно столько в пятницу 17 июня в 9 часов утра стоил ETH:А примерно в полдень стало известно, в чем причина резкого падения цены токена: The DAO атакована, украдено $50 миллионов.На рынке началась паника. Под горячую руку попали и основатели The DAO, и Виталик Бутерин, и Ethereum. Многие криптоэксперты и члены сообщества хоронили эти проекты прямо в одной могиле. Кульминацией обширной дискуссии вокруг произошедшего стало эпичное появление непосредственно атаковавшего The DAO.Представим, что после ограбления банка во время разбирательств между полицией и плачущими вкладчиками внезапно появляется человек в маске и говорит: «Спокойно, ребята! Это моих рук дело, но все законно». Вот примерно это и произошло, правда, в онлайн-пространстве: атаковавший написал открытое письмо, в котором не то что не признавал вины, но и грозил судом в случае, если его лишат «награбленного».говорилось в письме.Однако позже эксперты признали это письмо, достойное того, чтобы войти в историю криптовалют, подделкой. И тем не менее точка в этом вопросе пока не поставлена. Возможно, в будущем мы узнаем удивительные и никому не известные подробности произошедшего 17 июня 2016 года.Возвращаясь к атаке, нужно напомнить, что кража была совершена как раз из-за уязвимости под названием «рекурсивный вызов» — она позволяла бесконечно снимать средства The DAO и переводить их в дочернее ДАО посредством многократного разделения ДАО, повторно собирая ETH в рамках одной транзакции.Однако окно для создания дочернего ДАО составляло ровно 27 дней, и средства с кошелька все это время нельзя было вывести. Сообщество начало искать пути «восстановления справедливости» и в конце концов остановилось на во всех смыслах жестком предложении Виталика Бутерина.Год спустя можно с уверенностью сказать, что атака на The DAO не погубила ничего, кроме непосредственно The DAO, и подарила сообществу Ethereum Classic, вокруг которого собралось пусть и небольшое, но влиятельное сообщество. Взлом The DAO наоборот показал, что криптовалютный мир весьма устойчив к подобным потрясениям, даже в том зачаточном состоянии, которое было год назад.Хотелось бы отметить, что в самом начале огромного бума ICO, начавшегося после провала The DAO, на Forklog вышел материал под названием «Уроки DAO: куда приводят мечты». Сейчас эти уроки можно назвать основами успешного выбора ICO в качестве инвестиций. Они не потеряли своей актуальности и сейчас, поэтому их можно процитировать целиком.Внимательно анализируйте ICO. Важно понимать, что вы покупаете и с какой целью. Жадность и погоня за быстрой наживой рано или поздно приводят к финансовым потерям. Безусловно, даже самые провальные в своей сути криптовалютные проекты в среднесрочной перспективе могут иметь колоссальный спекулятивный потенциал. И если как инвестор вы рассчитываете именно на это, не стоит вкладывать больше денег, чем вы готовы потерять.Отложенный релиз лучше небезопасного кода. Разработчики The DAO, по всей видимости, не ожидали такого финансового успеха, и это сделало проект привлекательным не только для инвесторов, но и для злоумышленников. Тем не менее, ничто не мешало на некоторое время заморозить проект, ограничив возможность работы с основным контрактом. И только после проведения тщательного тестирования при поддержке сообщества и специалистов по блокчейну и безопасности — запускать основной функционал проекта. То, с чем мы столкнулись в реальности, — непозволительная халатность программистов. В результате репутация отдельных разработчиков пострадала если не окончательно, то очень сильно.Здесь львы. Идеализм и благие намерения, которыми переполнено криптовалютное сообщество, опьяняют и отвлекают от реального положения дел. В то время как количество новых криптовалют и проектов растет почти экспоненциально, пора обратиться к истории фондовых рынков, чтобы не повторять ошибок прошлого.Эмоции и паника никогда не приводят к конструктивному решению проблемы.

Инвестирую тут MONHYIP!

HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 11:32 Сегодня, 11:32 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO WavesPlatform.com Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Биржи криптовалют Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты ICO Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Dimoniy741 Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Roman Boroda Leonidas2013 Анаэль 2017 Архив: Форекс-блоги Vasyaenergy Foxxxeremina ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив BetOnMoney.com Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях HyipMe.com Profvest.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Продвижение сайта с помощью запросов с ошибками Rost77 Маркетинг: общий форум 1 13.06.2017 12:09 Работа над ошибками varges Прогнозы 4 21.03.2017 15:49 5 рекомендаций по работе с ошибками на фондовом рынке США VictorSamus Инвестирование в фондовый рынок 16 19.06.2016 20:30 Кибермошенники ищут тех, кто пишет с ошибками moskva Новости технологий и интернета 5 07.04.2016 08:25



Случайные темы Специальный аналитический обзор от ФИНАМ. От OmRam в разделе «Инвестирование в фондовый рынок» Med Invest Ltd - medinvestltd.com От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Без оптимизма: чего ждет бизнес в Украине От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Doorsproject.com - Рефбэк 100% От FavInv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения» Пирамида форума 5 WMR От Гермес в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ» HP представляет первые в мире ноутбуки со встроенной защитой от подглядывания От Сергей Горин в разделе «Новости технологий и интернета» Пользователей 413,542 Тем 474,463 Сообщений 11,754,985