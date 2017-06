mixpepper22 Топ Мастер

Emirates Finance - emirates-finance.com Я не админ проекта, админа не знаю, куплен просто листинг...



Новый проект без диза: Emirates Finance

Цитата: Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.

Emirates-finance.com - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе. Старт Jun 16, 2017



План:

Цитата: 1.47% Hourly For 72 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $50.00 1.47

-Принимают: Perfect Money

-ДДОС Защита

-SSL - COMODO CA Limited

-Реф программа: 2%

-Лицензия ГК

-Выплаты инстант



Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

emirates-finance.com - Licensed

<<<Просмотреть и зарегистрироваться>>>





Наш вклад:

Date : 06/17/2017 05:11

From/To Account : U14105808

Amount : -50.00

Currency : USD

Batch : 179375884

Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to emirates-finance.com User richinvestmonitor.





