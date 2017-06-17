Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Emirates Finance - emirates-finance.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 08:04
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 26,196
Благодарностей: 5,719
УГ: 2
КП: 0.257
подарки
награды Нострадамус Ветеран MMGP.RU 
Emirates Finance - emirates-finance.com
Я не админ проекта, админа не знаю, куплен просто листинг...

Новый проект без диза: Emirates Finance
Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
Emirates-finance.com - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
Старт Jun 16, 2017

План:
Цитата:
1.47% Hourly For 72 Hours
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $50.00 1.47

-Принимают: Perfect Money
-ДДОС Защита
-SSL - COMODO CA Limited
-Реф программа: 2%
-Лицензия ГК
-Выплаты инстант

Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
emirates-finance.com - Licensed

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Наш вклад:
Date : 06/17/2017 05:11
From/To Account : U14105808
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 179375884
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to emirates-finance.com User richinvestmonitor.


*Тема создана исключительно для ознакомления!!!*
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Здесь может быть ваш баннер, пишите в личку..... ~~ NEW!!! Перспективный проект!!!
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mixpepper22 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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