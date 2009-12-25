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Назарбаев предложил создать международную криптовалюту

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Внимание Назарбаев предложил создать международную криптовалюту
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил ввести в мире единую криптовалюту, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Источник: Tengrinews

«Назрела необходимость трансформации мировой финансовой архитектуры, о чем мне приходилось говорить с этой трибуны. Пришло время серьезно рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платежной единицы. Она позволит избавить мир от валютных войн, спекуляции, избежать перекосов в торговых отношениях, снизить волатильность на рынках. Валюта должна иметь простой, транспарентный механизм эмиссии, подвластный ее потребителям. С учетом цифровизации, развития технологий такая расчетная единица может быть создана в виде криптовалюты».

Он отметил важность того, чтобы валюта базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами, была демократичной, принималась с участием потребителей со всего мира.

«Поэтому мы предлагали G-Global, чтобы не только G-20, но большее число стран участвовало в этом деле», — сказал Назарбаев на пленарном заседании X Астанинского экономического форума.

Он отметил важность того, чтобы валюта базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами, была демократичной, принималась с участием потребителей со всего мира.

«Поэтому мы предлагали G-Global, чтобы не только G20, но большее число стран участвовало в этом важном деле. Введение глобальной валюты возможно путем создания пула центральных банков. Например, при специально созданном комитете Организации Объединенных Наций. Должно быть равноправное, справедливое представительство всех стран в ее миссии. Вопрос, конечно, непростой, но от этого проблема никуда не уходит. Нам надо говорить и решать», — добавил Президент Казахстана.

В 2015 году Президент Казахстана, выступая в общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, предлагал создать наднациональную мировую валюту.

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Последний раз редактировалось pilot10; Сегодня в 06:31.
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Метки
казахстан, криптовалюта, новости
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