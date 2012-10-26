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Банк «Российский Капитал» снизил ипотечные ставки

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Банк «Российский Капитал» снизил ипотечные ставки
Банк «Российский Капитал» снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта.

Теперь процентные ставки по продукту «Классический» на покупку первичной или вторичной недвижимости, а также по кредиту на рефинансирование ипотеки, ранее выданной сторонним банком, составляют 10,75—11,25% в зависимости от отношения суммы кредита к стоимости залога. При приобретении строящегося жилья ставка увеличивается на 0,5 п. п. на период до регистрации права собственности. Ставки по программе «Проще простого» (получение кредита по двум документам) — 11,75—12,25% годовых.

Банк «Российский Капитал» финансирует завершение строительства жилых объектов обанкротившегося застройщика «СУ-155» и предоставляет ипотеку на эти квартиры. Снижение ставок коснулось и данных продуктов. Теперь проценты по программе кредитования на покупку квартиры СУ-155 начисляются по ставкам 8,9% в течение первого года, 10% в течение второго и третьего года, 11% годовых — с четвертого года кредитования (ранее на второй и третий год — 11%, с четвертого года — 12,5%). Рефинансирование ипотеки, выданной на покупку объектов СУ-155, осуществляется под 10,75—11,25% годовых.

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке — 15% стоимости передаваемой в залог квартиры, комнаты/доли, 25% стоимости апартаментов, дома, коттеджа, таунхауса с землей. В качестве части первого взноса по кредитам на покупку жилых помещений могут быть учтены средства материнского (семейного) капитала. Кредит на покупку квартиры на стройках СУ-155 может быть предоставлен в размере до 100% приобретаемых квадратных метров. Срок ипотеки — от года до 25 лет (до 30 лет для «Рефинансирования СУ-155»), сумма — от 500 тыс. рублей. В залог банку передается приобретаемая недвижимость.

Среди других изменений — введение нового ипотечного кредита на покупку строящейся недвижимости у застройщиков-партнеров на срок от года до 25 лет с минимальным первоначальным взносом 5% и процентной ставкой в диапазоне 11,25—11,75% годовых.

Без личного страхования ставка по всем кредитным продуктам увеличивается на 3,5 процентного пункта. По ряду программ предусмотрено снижение базовой процентной ставки 0,5, 1 или 1,5 процентного пункта при уплате заемщиком добровольной комиссии в размере 1%, 1,5% или 4% от суммы кредита соответственно



Источник: Banki.ru
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