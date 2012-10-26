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С 7 июня Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке

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С 7 июня Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке
С 7 июня ВТБ 24 и розничный бизнес банк ВТБ снижают ставки по ипотеке. Кредит на покупку готового жилья или квартиры в новостройке теперь можно оформить по ставке 10% годовых с учетом программы «Больше метров — меньше ставка». В рамках стандартных программ ставка установлена на уровне 11% годовых при условии комплексного страхования.


Общее снижение ипотечных ставок ВТБ 24 и розничного бизнеса ВТБ составило 0,75 процентного пункта для готового жилья и 0,4 п. п. для новостроек. В рамках совместных программ с партнерами банков ставка составляет от 6,5% годовых.

Андрей Осипов, старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ 24: «Сейчас для приобретения жилья с ипотекой наиболее благоприятная ситуация: ставки достигли исторического минимума, при этом стоимость квадратного метра достаточно привлекательна. Сегодня для наших клиентов открываются новые возможности улучшить жилищные условия на очень выгодных условиях, которыми стоит воспользоваться».

Георгий Тер-Аристокесянц, руководитель дирекции ипотечных продаж банка ВТБ: «В этом году ставки по ипотеке снижаются уже не впервые, предложение для клиентов становится все более выгодным. Мы отмечаем восстановление интереса не только к новостройкам, но и к объектам вторичного рынка, что связано с отложенным спросом, укреплением экономики и ростом покупательской способности. Уже сейчас банки группы ВТБ предлагают в этом сегменте ставку в 11% годовых, что является одним из лучших условий на рынке».

Предложение актуально во всех регионах присутствия ВТБ 24 и розничного бизнеса банка ВТБ.

В рамках программ к базовой процентной ставке могут быть применены действующие в банках дисконты, например: скидка для зарплатных клиентов, специальные условия в рамках совместных программ с ключевыми партнерами и другие предложения двух банков.


Для справки


В рамках предложения «Больше метров — меньше ставка» ставка по кредиту дополнительно снижается на 1 п. п. на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке с общей или проектной площадью от 65 кв. м (включительно) при условии комплексного страхования. Предложение действует до 30 июня 2017 года.



Источник: Banki.ru
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