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Шведская "SJ" внедряет у себя оплату с помощью NFC-чипа имплантированного в руку

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Шведская "SJ" внедряет у себя оплату с помощью NFC-чипа имплантированного в руку


Некоторые пассажиры пользующиеся услугами шведского транспортного ж/д оператора "SJ", в настоящее время участвуют в испытаниях технической системы, которая позволяет им проверять свои билеты с использованием NFC-чипов, имплантированных в их руки. В тестировании ж/д билета с микрочипом участвуют пассажиры, которые являются членами корпоративной программы этого транспортного оператора под названием "SJ Prio" и сообщается, что проект "будет оцениваться на постоянной основе".

В заявлении по данному поводу представителей SJ говорится следующее: "Компания разработала функцию оплаты в мобильном тестовом приложении "SJ - SJ Labs" и нём нужно вводить в микрочип номер пользователя мобильного приложения "SJ Prio", а также периодически обновлять само это приложение. И единственное отличие для ж/д кондукторов будет заключаться в том, что отныне им придётся сканировать микрочип для проверки ж/д билета, в то время как в настоящее время они просматривают проездной билет пассажира поезда выданный в кассе SJ".

Сообщается, что эта система была разработана в партнерстве с инновационным центром "Epicenter", который, кстати, говоря позволяет своим сотрудникам использовать микрочипы, имплантированные в их руки, для доступа в любые помещения этого центра.

По словам г-жи Лины Эстрём (Lina Edström) из ж/д компании SJ: "Некоторые бизнес-пассажиры компании SJ в "Epicenter" уже связывались с нами ранее и задали вопросы насчет использования их имплантированных микрочипов в наших поездах. И мы скоро выяснили, что это возможно, если внести некоторые корректировки в наши используемые мобильные платформы".

"Компания SJ уже является одной из самых цифровых компаний в Швеции, поэтому этот новый проект можно будет запустить очень быстро", - добавляет представитель SJ г-н Питер Далквист (Peter Dahlqvist). "Билет на микрочипе - хороший пример того, как мы счастливы опробовать новые идеи вместе с клиентами и помочь ускорить темпы цифрового развития в нашей стране".


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59443ca84cbb6#
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