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Вьетнам получил полнофункциональный кошелек WMV

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Вьетнам получил полнофункциональный кошелек WMV
Цитата:
14 июня 2017 года в Хошимине прошла презентация V-кошелька, номинированного во вьетнамском донге. Пользователи из Вьетнама получили доступ к полноценной работе с сервисами WebMoney.

WMV обладает полным функционалом, в том числе подлежит обмену на расчетные средства в других валютах, включая биткоины. Это открывает жителям Вьетнама возможности покупки и продажи товаров онлайн не только на локальном, но и на международном уровне.

На сайте www.webmoney.com.vn резиденты получат полную информацию о доступных сервисах. Партнерами WebMoney во Вьетнаме стали HDBank и медиа-портал Yeah1.
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