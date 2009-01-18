Вьетнам получил полнофункциональный кошелек WMV

14 июня 2017 года в Хошимине прошла презентация V-кошелька, номинированного во вьетнамском донге. Пользователи из Вьетнама получили доступ к полноценной работе с сервисами WebMoney.
WMV обладает полным функционалом, в том числе подлежит обмену на расчетные средства в других валютах, включая биткоины. Это открывает жителям Вьетнама возможности покупки и продажи товаров онлайн не только на локальном, но и на международном уровне.
На сайте www.webmoney.com.vn резиденты получат полную информацию о доступных сервисах. Партнерами WebMoney во Вьетнаме стали HDBank и медиа-портал Yeah1.