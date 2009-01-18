Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Betonmoney 2017 и будущее

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BETonMONEY.com – (с англ. – спор на деньги) это площадка для online-споров, на которой можно найти оппонентов и поспорить относительно любого рода событий, которые наступят в будущем.
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Betonmoney 2017 и будущее
судя по открытой статистике с сайта бетонмани - с декабря 2016 года оборот сайта составил несколько сотен долларов (не считая парочку споров). сейчас на сайте активно 2 спора по 5$ т.е. сайт уже прекратил своё существование и будущего у проекта нет?
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