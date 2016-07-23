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Анализ сделок управляющих брокера ICE FX

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"Аналитика по уровням Мюррея. Практический трейдинг". На рынке ничего не меняется" - авторский блог пользователя Leonidas2013
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Старый Сегодня, 00:19
#1
Форекс-блогер
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 630
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подарки
Анализ сделок управляющих брокера ICE FX
В данной теме буду проводить анализ сделок управляющих инвестиционными счетами в ICE FX. При этом буду публиковать на мой взгляд самые интересные результаты по сделкам из разных счетов, которые заслуживают внимания. Собственно сам рейтинг управляющих: https://ice-fx.com/investor/rating?aff=5xPbdEg9 . Анализ буду вести из "рейтинга А", который считается рейтингом наиболее профессиональных управляющих, и по ряду объективных критериев, с точки зрения сотрудников отдела риск-менеджмента Компании.
__________________

Сдам место в подписи.
Leonidas2013 на форуме  
Старый Сегодня, 00:47
#2
Форекс-блогер
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 630
Благодарностей: 287
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 367
КП: 0.641
подарки
Автор темы Re: Анализ сделок управляющих брокера ICE FX
Управляющий ProfitLine
Тип счета STP
Логин в МТ4 10000474
Никнейм Управляющего ProfitLine
Дата создания УС / Возраст 23.07.2016 / 46н. 6д.
Минимальная инвестиция 50 $
Минимальная инвестиция MAM 3000 $
Вознаграждение Управляющего 20 %
Вознаграждение Агента 10 %

Капитал Управляющего 10 042 $
Капитал Инвесторов 28 422 $
Общая доходность счета +21.54 %
Общая доходность Инвестора +16.85 %
Максимальная просадка 6.09 %
Максимальная плавающая просадка 1.56 %
Максимальные потери за неделю 10 %
Максимальное кредитное плечо 1:33

Из всего списка приглянулся больше всего, прежде всего своей стабильностью и отсутствием больших убыточных сделок, которые обычно составляют не более 30пп. Плюс малое количество сделок также привлекло и видим, что подобная тактика успешно работает. Видно, что на прошедшей неделе открыл всего 2 сделки на buy и sell с результатами 33пп и 28пп и приростом 1,52% и 1,33%. Сделки висели 1,5 часа и 14 часов, то есть по сути торговля внутри дня. Стоит отметить, что та, которая закрылась через 1,5 часа, была открыта как раз во время новостей уже после импульса, причем просадка после входа была практически нулевая.
__________________

Сдам место в подписи.
Leonidas2013 на форуме  
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