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Re: Анализ сделок управляющих брокера ICE FX
Управляющий ProfitLine
Тип счета STP
Логин в МТ4 10000474
Никнейм Управляющего ProfitLine
Дата создания УС / Возраст 23.07.2016 / 46н. 6д.
Минимальная инвестиция 50 $
Минимальная инвестиция MAM 3000 $
Вознаграждение Управляющего 20 %
Вознаграждение Агента 10 %
Капитал Управляющего 10 042 $
Капитал Инвесторов 28 422 $
Общая доходность счета +21.54 %
Общая доходность Инвестора +16.85 %
Максимальная просадка 6.09 %
Максимальная плавающая просадка 1.56 %
Максимальные потери за неделю 10 %
Максимальное кредитное плечо 1:33
Из всего списка приглянулся больше всего, прежде всего своей стабильностью и отсутствием больших убыточных сделок, которые обычно составляют не более 30пп. Плюс малое количество сделок также привлекло и видим, что подобная тактика успешно работает. Видно, что на прошедшей неделе открыл всего 2 сделки на buy и sell с результатами 33пп и 28пп и приростом 1,52% и 1,33%. Сделки висели 1,5 часа и 14 часов, то есть по сути торговля внутри дня. Стоит отметить, что та, которая закрылась через 1,5 часа, была открыта как раз во время новостей уже после импульса, причем просадка после входа была практически нулевая.
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Сдам место в подписи.