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Сбербанк успешно перенес деньги с помощью беспилотника

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#1
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Сбербанк успешно перенес деньги с помощью беспилотника



На улицах, загруженных активным транспортным потоком машин и пробками доставлять деньги инкассаторам становится все сложнее и сложнее. И Сбербанк решил испытать новые технологии. Вернее технологии давно уже не новые. Беспилотные дроны давно уже применяют для доставки пиццы и других продуктов, а также достаточно мелких предметов. Дроны легко могут облететь любую пробку, дороги им не нужны, летят они по наиболее краткому расстоянию, да и по скорости хороший дрон не уступает машине. Казалось бы столько преимуществ.



Встает только вопрос, если все так хорошо, дроны настолько удобны и выгодны, почему еще до сих пор из активно не используют инкассаторы. Ведь многочисленные пробки создают опасность для инкассаторских машин, в пробках любая машина более уязвима. Да и просто из-за пробок инкассаторы часто не успевают приехать вовремя, смещается график доставки денег. В общем на улицах часто создается много проблем, которых мог бы избежать дрон. К тому же большая экономия на людских ресурсах. Экипаж инкассаторской машины 2 инкассатора и 1 водитель, а дрону не нужно столько обслуживающего персонала, один оператор и все.

Но проблема заключается в том, что дрон с деньгами можно сбить обыкновенным камнем. Другое дело, что делать это бессмысленно, так как если сбить дрон, и он упадет, тут же сработает аварийная система и на деньги выльется баллончик краски, так что деньги будут абсолютно бесполезны. Та же система находится и в банкоматах. Их бесполезно грабить. Тем не менее, ежегодно осуществляется много попыток вытащить деньги с банкоматов, ведь они кажутся такими легкодоступными.

Возникает вопрос: А сколько будет желающих сбивать дроны, камнем, рогаткой или из травматического оружия. Просто так из интереса, а заодно и проверить, есть ли в нем деньги и сработает ли баллончик с краской. Обнадеживает, что дрон летит со скоростью 180 км/ч. Так что сбить его не очень просто, да и высота не маленькая. А летать он может максимум на 10 км.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/06/16/i_poletel/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59443b51a03e9
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 00:19.
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