Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Gamma 360 - gamma360.club

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:09
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 37,334
Благодарностей: 7,537
УГ: 6
КП: 0.209
подарки
Gamma 360 - gamma360.club
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Gamma 360

Дата старта –16 июня 2017 г



О проекте (взято с сайта)

Цитата:
GAMMA360 - Это платформа объединяющая активы инвесторов для формирования инвестиционных портфелей и эффективного управления ими.

Каждый день открываются десятки проектов предлагающих высокий доход инвесторам благодаря добыче и успешной торговле на рынке криптовалют. Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству на этом бурно - развивающемся направлении! Однако мы не разводим фермы для добычи электронных монет и не занимаемся трейдингом в этой сфере. Команда GAMMA360 аккумулирует активы в одном месте, формируя большой инвестиционный резерв. Расширяя диапазон портфельных инвестиций в высокорискованные проекты, превращает их в один менее рискованный, но не менее привлекательный по доходности!

Планы


ALPHA
190% за весь срок
5% ежедневно
Минимальный вклад -5$
Максимальный вклад - 100$

Цитата:
По первому плану ALPHA депозит закрывается преодолев порог доходности в 190% (тело включено в выплаты). Благодаря капитализации по вкладу, срок работы варьируется от 22 до 38 дней.
BETA
220% за весь срок
7% ежедневно
Минимальный вклад -100$
Максимальный вклад - 500$

Цитата:
По первому плану BETA депозит закрывается преодолев порог доходности в 220% (тело включено в выплаты). Благодаря капитализации по вкладу, срок работы варьируется от 18 до 32 дней
DELTA
260% за весь срок
10% ежедневно
Минимальный вклад -500$
Максимальный вклад - 5000$

Цитата:
По первому плану DELTA депозит закрывается преодолев порог доходности в 260% (тело включено в выплаты). Благодаря капитализации по вкладу, срок работы варьируется от 14 до 26 дней
Gamma
360% за весь срок
360 выплат по 1% каждые 12 часов
Минимальный вклад -500$
Максимальный вклад - 5000$

Цитата:
Это особый план средней доходности, имеющий фиксированный процент и время работы! Это 360 начислений по 1% от вклада каждые 12 часов! На обеспечение доходности работает группа финансовых специалистов, рейтинг-аналитиков и трейдеров Gamma360.
Реферальная программа 3 уровня – 9%-3%-1%
Выплаты: инстант
Платежные системы: Payeer, PerfectMoney, AdvCash

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–

16.06.17 21:04 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U14390647 from U17755**. Batch: 179358535. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем Knjaz на 200.00 USD.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Knjaz на форуме  
Старый Сегодня, 00:14
#2
Профессионал
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Адрес: Израиль
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 1,291
Благодарностей: 825
УГ: 2
КП: 0.200
Re: Gamma 360 - gamma360.club
Цитата:
Сообщение от Knjaz Посмотреть сообщение
Предлагаю вашему вниманию
Я уже готов!
Вклад!

Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
828f4e7d-dd44-490c-8e4b-39a22c9276b1
Кому:
gamma360gamma@gmail.com
Снято:
-50.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено: 50.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем alexkiss63 на 50.00 USD

Всем профита и успеха в этом проекте!
__________________
Зарабатываю на биткоине тут! Работаю на БИРЖЕ!
alexkiss63 на форуме  
Старый Сегодня, 00:18
#3
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Запорожье
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.04.2016
Сообщений: 167
Благодарностей: 7
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Gamma 360 - gamma360.club
Деп 18:32 16.06.17 Transfer 179348303 U14390647
GAMMA360 -50.25 Sent Payment 50.00 USD to account U14390647. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем ASD21 на 50.00 USD. Payment ID: 68

добавлено через 1 минуту
рефка
21:22 16.06.17 Receive 179359665 U14390647
GAMMA360 +1.62 Received Payment 1.62 USD from account U14390647. Memo: API Payment. Платит GAMMA360*. Payment ID: 1497643881
__________________
Платящие проекты https://vk.com/club122574623
Последний раз редактировалось ASD21; Сегодня в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
ASD21 на форуме  
Старый Сегодня, 00:27
#4
Профессионал
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Адрес: Израиль
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 1,291
Благодарностей: 825
УГ: 2
КП: 0.200
Re: Gamma 360 - gamma360.club
Цитата:
Сообщение от Knjaz Посмотреть сообщение
Реферальная программа 3 уровня – 9%-3%-1%
Оттуда родные прилетели!
Реферальные!
21:03 16.06.17 Receive 179358465 U14390647
GAMMA360 +1.8 Received Payment 1.8 USD from account U14390647. Memo: API Payment. Платит GAMMA360*. Payment ID: 1497642691
__________________
Зарабатываю на биткоине тут! Работаю на БИРЖЕ!
alexkiss63 на форуме  
Сказали спасибо:
ASD21 (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:30
#5
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,294
Благодарностей: 887
УГ: 9
КП: 0.048
подарки
Re: Gamma 360 - gamma360.club
вангую скороскам. БУ никому не даст
__________________
KissskA - горячий бот для бессовестных инвесторов! +Рефбэк!
HyipClub ---RCB платит с швейцарской точностью
ssergiuss на форуме  
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Sonikov (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:43
#6
invest-withstan.club
Премиум
 
Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 593
Благодарностей: 159
УГ: 13
КП: 0.000
Re: Gamma 360 - gamma360.club
без хайп киллера здесь сложно разобраться
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Sonikov на форуме  
Старый Сегодня, 00:45
#7
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 111
Благодарностей: 13
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Gamma 360 - gamma360.club
Рефочка инстант!
06.16.17 21:49 Account Receive +9.00 Received Payment 9.00 USD from account U14390647 to account U59ююююю. Batch: 179361315. Memo: API Payment. Платит GAMMA360*.
nevesta на форуме  
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