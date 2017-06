Knjaz админ hyipmaster.org



Gamma 360 - gamma360.club Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.







Gamma 360



Дата старта –16 июня 2017 г







О проекте (взято с сайта)



Цитата: GAMMA360 - Это платформа объединяющая активы инвесторов для формирования инвестиционных портфелей и эффективного управления ими.



Каждый день открываются десятки проектов предлагающих высокий доход инвесторам благодаря добыче и успешной торговле на рынке криптовалют. Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству на этом бурно - развивающемся направлении! Однако мы не разводим фермы для добычи электронных монет и не занимаемся трейдингом в этой сфере. Команда GAMMA360 аккумулирует активы в одном месте, формируя большой инвестиционный резерв. Расширяя диапазон портфельных инвестиций в высокорискованные проекты, превращает их в один менее рискованный, но не менее привлекательный по доходности!

Планы





ALPHA

190% за весь срок

5% ежедневно

Минимальный вклад -5$

Максимальный вклад - 100$



Цитата: По первому плану ALPHA депозит закрывается преодолев порог доходности в 190% (тело включено в выплаты). Благодаря капитализации по вкладу, срок работы варьируется от 22 до 38 дней. BETA

220% за весь срок

7% ежедневно

Минимальный вклад -100$

Максимальный вклад - 500$



Цитата: По первому плану BETA депозит закрывается преодолев порог доходности в 220% (тело включено в выплаты). Благодаря капитализации по вкладу, срок работы варьируется от 18 до 32 дней DELTA

260% за весь срок

10% ежедневно

Минимальный вклад -500$

Максимальный вклад - 5000$



Цитата: По первому плану DELTA депозит закрывается преодолев порог доходности в 260% (тело включено в выплаты). Благодаря капитализации по вкладу, срок работы варьируется от 14 до 26 дней Gamma

360% за весь срок

360 выплат по 1% каждые 12 часов

Минимальный вклад -500$

Максимальный вклад - 5000$



Цитата: Это особый план средней доходности, имеющий фиксированный процент и время работы! Это 360 начислений по 1% от вклада каждые 12 часов! На обеспечение доходности работает группа финансовых специалистов, рейтинг-аналитиков и трейдеров Gamma360. 9%-3%-1%

Выплаты: инстант

Платежные системы: Payeer, PerfectMoney, AdvCash



Посмотреть проект



Вклад (листинг)–



16.06.17 21:04 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U14390647 from U17755**. Batch: 179358535. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем Knjaz на 200.00 USD.



