Gamma 360 - gamma360.club

Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Gamma 360
Дата старта –16 июня 2017 г
О проекте (взято с сайта)
Планы
ALPHA
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GAMMA360 - Это платформа объединяющая активы инвесторов для формирования инвестиционных портфелей и эффективного управления ими.
Каждый день открываются десятки проектов предлагающих высокий доход инвесторам благодаря добыче и успешной торговле на рынке криптовалют. Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству на этом бурно - развивающемся направлении! Однако мы не разводим фермы для добычи электронных монет и не занимаемся трейдингом в этой сфере. Команда GAMMA360 аккумулирует активы в одном месте, формируя большой инвестиционный резерв. Расширяя диапазон портфельных инвестиций в высокорискованные проекты, превращает их в один менее рискованный, но не менее привлекательный по доходности!
190% за весь срок
5% ежедневно
Минимальный вклад -5$
Максимальный вклад - 100$
BETA
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По первому плану ALPHA депозит закрывается преодолев порог доходности в 190% (тело включено в выплаты). Благодаря капитализации по вкладу, срок работы варьируется от 22 до 38 дней.
220% за весь срок
7% ежедневно
Минимальный вклад -100$
Максимальный вклад - 500$
DELTA
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По первому плану BETA депозит закрывается преодолев порог доходности в 220% (тело включено в выплаты). Благодаря капитализации по вкладу, срок работы варьируется от 18 до 32 дней
260% за весь срок
10% ежедневно
Минимальный вклад -500$
Максимальный вклад - 5000$
Gamma
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По первому плану DELTA депозит закрывается преодолев порог доходности в 260% (тело включено в выплаты). Благодаря капитализации по вкладу, срок работы варьируется от 14 до 26 дней
360% за весь срок
360 выплат по 1% каждые 12 часов
Минимальный вклад -500$
Максимальный вклад - 5000$
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Это особый план средней доходности, имеющий фиксированный процент и время работы! Это 360 начислений по 1% от вклада каждые 12 часов! На обеспечение доходности работает группа финансовых специалистов, рейтинг-аналитиков и трейдеров Gamma360.
Реферальная программа 3 уровня – 9%-3%-1%
Выплаты: инстант
Платежные системы: Payeer, PerfectMoney, AdvCash
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Вклад (листинг)–
16.06.17 21:04 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U14390647 from U17755**. Batch: 179358535. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем Knjaz на 200.00 USD.
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