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Стартап Entelo привлек $20 млн инвестиций

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Стартап Entelo привлек $20 млн инвестиций

Платформа Entelo, расположенная в Сан-Франциско (Калифорния), которая применяет разведку к большим данным для помощи вербовщикам в поисках квалифицированных и талантливых сотрудников, закрыла финансирование серии C с суммой $20 млн.

Этот раунд возглавил U.S. Venture Partners с участием прежний инвесторов Battery Ventures и Shasta Ventures и новыми инвестициями от Correlation Ventures.

Компания планирует использовать новые средства для продолжения инвестиций в искусственный интеллект (AI) и ускорить наем во всех командах.

Руководитель компании Entelo Джон Биске, его платформа предлагает решение, которое применяет разведку к большим данным, чтобы позволить вербовщикам находить квалифицированных и талантливых сотрудников. Компания также объявила о новых стратегических отношениях с поставщиками данных, включая Equifax Inc., FullContact и InsideView. Благодаря этим партнерским отношениям клиенты могут получать информацию о профиле, с помощью которой можно персонализировать поиск для квалифицированных кандидатов, что приводит к более высоким показателям взаимодействия и лучшим результатам рекрутинга.

В настоящее время Entelo обслуживает более 600 компаний, включая Capital One, Cisco, Facebook, GE, Genentech, Netflix, Northrop Grumman и Target.


Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/entel...c-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/59443a848a0b7
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