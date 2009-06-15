Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Копирайт и рерайт от автора со стажем :)

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Все о копирайтинге и рерайтинге, как о бизнесе. Кто такой копирайтер? Как правильно создавать тексты, а также рекламные (продающие) тексты? Как продавать свои тексты? и многое другое. Покупка и продажа текстов, Сервисы и услуги
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Старый Вчера, 23:57
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Копирайт и рерайт от автора со стажем :)
Занимаюсь контентом очень давно.
Есть много положительных отзывов на мауле, достаточно отзывов на серче, при необходимости скину темы.
Я оказываю услуги по копирайту, рерайту и переводам.
Владею досконально русским, украинским, английский (b2).

Ценовая политика:
- рерайт - 1 у.е. - 1000 знаков без пробелов
- копирайт - 2 у.е. - 1000 знаков без пробелов
переводы:
- русский/украинский и наоборот - 1 у.е. - 1000 знаков без пробелов
- русский/английский и наоборот - 2 у.е. - 1000 знаков без пробелов

Для постоянных заказчиков буду уменьшать стоимость своих услуг. Возможны скидки при больших объемах.
Уникальность контента выше 95%, текст читабельный. По желанию расставляю ключи.

Контакты:
skype: Krewedkys
mail: Denis---Player21258@ya.ru
pm (личные сообщения)
Denis---Player вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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