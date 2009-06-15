Копирайт и рерайт от автора со стажем :)

Занимаюсь контентом очень давно.
Есть много положительных отзывов на мауле, достаточно отзывов на серче, при необходимости скину темы.
Я оказываю услуги по копирайту, рерайту и переводам.
Владею досконально русским, украинским, английский (b2).
Ценовая политика:
- рерайт - 1 у.е. - 1000 знаков без пробелов
- копирайт - 2 у.е. - 1000 знаков без пробелов
переводы:
- русский/украинский и наоборот - 1 у.е. - 1000 знаков без пробелов
- русский/английский и наоборот - 2 у.е. - 1000 знаков без пробелов
Для постоянных заказчиков буду уменьшать стоимость своих услуг. Возможны скидки при больших объемах.
Уникальность контента выше 95%, текст читабельный. По желанию расставляю ключи.
Контакты:
skype: Krewedkys
mail: Denis---Player21258@ya.ru
pm (личные сообщения)