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Земельный кадастр Украины переведут на блокчейн
Сегодня, 16 июня, в Киеве состоялось подписание меморандума о переводе государственного земельного кадастра Украины на технологию блокчейн.
Свои подписи под документом поставили Максим Мартынюк (Министерство аграрной политики и продовольствия Украины), Валерий Вавилов (CEO компании Bitfury), Ярослав Юрчишин (Transparency International Ukraine), Александр Рыженко (Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины) и Денис Чернышов (Министерство юстиции Украины).
«Мы подписали меморандум о переводе государственного земельного кадастра Украины на технологию блокчейн. Эта технология позволит обеспечить максимальную защиту системы от постороннего вмешательства. Кадастр содержит информацию о земельных участках, информацию, которая имеет юридическое значение, поэтому все эти данные очень чувствительны и имеют большое значение для конкретного собственника земли. Поэтому мы уделяем большое внимание защите данной информации. К счастью, появилась такая технология как блокчейн», — сказал первый замминистра аграрной политики Украины Максим Мартынюк.
По его словам, на сегодняшний день технология блокчейн — это самый прогрессивный механизм защиты данных. Ожидается, что процесс перевода земельного кадастра на блокчейн будет завершен до конца 2017 года.
По материалам Forklog