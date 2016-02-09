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Изобретатель Roomba собирает деньги на Kickstarter для своего "робота-убийцы-сорняков

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Старый Сегодня, 22:53
#1
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Изобретатель Roomba собирает деньги на Kickstarter для своего "робота-убийцы-сорняков
Спустя более 10 лет после того как iRobot выпустил свой флагманский продукт Roomba, Джо Джонс считает, что он сделал следующее выдающееся изобретение.
Это Tertill – робот, который борется с сорняками, созданный Franklin Robotics, который основали Джо Джонс и Рори МакКин, МакКин раньше работал Джонсом в другой робототехнической компании в этом регионе - Harvest Automation.
Franklin Robotics запустил кампанию на Kickstarter для Tertill во вторник, и она уже собрала более двух третей своей цели в размере $120 000, робота поддержали более 400 беккеров, большинство из которых заплатили как минимум $199. Первые версии Tertill, которые стоили $199 и $225 и должны быть отгружены в марте 2018 года, уже распроданы, и теперь самая низкая цена стартует от $249. Ожидается, что в массовую продажу он поступит по цене $300.
Первая модель Tertill предназначена для домашних садов размером около 100 квадратных футов, хотя Джонс утверждает, что емкость аккумулятора робота может позволить обработать площадь на 150-200 процентов больше.
Принцип работы робота достаточно прост: Tertill ежедневно патрулирует огород, и когда обнаруживает мелкий сорняк, то датчик робота активирует резак сорняков. Если он сталкивается с объектами выше порога высоты, он перемещается вокруг них и продолжает искать сорняки. Для низкорослых культур предусмотрены специальные «воротники» для защиты от случайных срезаний.
«Если робот будет ухаживать за огородом каждый день, то у сорняков никогда не будет шансов вырасти» - говорит МакКин.
Джонс сказал, что он надеется, что Tertill будет также хорошо принят как Roomba, когда бедфордский робототехнический гигант впервые выпустил свой робот-пылесос в 2002 году. Если уж сравнивать iRobot с компанией Franklin Robotics, то если первый использует своих домашних роботов как «кирпичи» для строительства «умного дома», то второй делает то же самое для создания «умного сада».
Franklin Robotics может собирать данные от Tertill в будущем, чтобы предоставить клиентам лучшее представление о том, что происходит в их саду. Джонс также упомянул о возможности использования дополнительных датчиков.
По словам Джонса, помимо домашних садов Franklin Robotics будет в конечном итоге входить в коммерческие приложения. Поскольку Tertill устраняет необходимость в гербицидах, Джонс считает производителей органических продуктов своими будущими покупателями
.
«Дальнейшее развитие технологии может позволить роботу с подобной технологией пропалывать любое сельскохозяйственное поле», - сказал Джонс.
В Franklin Robotics сейчас трудится четыре штатных сотрудника.
Переведено специально для форума mmgp: http://bostinno.streetwise.co/2017/0...kstarter-goal/
TTLuck2017 на форуме  
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