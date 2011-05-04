rawcoin-invest.com - RawCoin Invest

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Друзья, здравствуйте!
Представляю на мой взгляд интересный проект RawCoin Invest
.
Описание
:
"После появления электронной монеты Bitсoin в 2009 году, рынок криптовалют начал стремительное развитие, и мы все чаще можем наблюдать появление новых альтернативных электронных валют(Altcoins), таких как: RawCoin, Litecoin, Dash Coin, Ethereum
и т.д.
Компания Raw Coin Invest Group
активно занимается инвестициями в криптовалюту под названием RawCoin. Монета сравнительно молодая и имеет огромные перспективы на рынке криптовалют. Данная валюта торгуется на электронной биржевой площадке Livecoin.net. Планы развития довольно перспективные. Уже в ближайшем будущем мы сможем увидеть ее на таких биржах, как Poloniex.com, OKcoin.com, BTC-E.com
и другие.
Основной целью нашей компании является активная раскрутка, памп и вывод данной монеты на новый уровень. Компанией было принято решение о разработке и применения уникального маркетинг хода. С ноября месяца данная монета будет приниматься в розничных магазинах, использоваться для покупок в интернете, приниматься на игровых площадках, таких как букмекерские конторы, онлайн казино. Так же, огромное количество инвестиционных проектов интегрируют эту монету. В перспективе, люди смогут использовать дебетовые и электронные карты для оплаты любых товаров при помощи RawCoin
.
Почему это выгодно?
Низкая цена на рынке и минимальный капиталооборот данной валюты является привлекательной возможностью для инвестиций. Мы предлагаем уникальную возможность инвестировать в месте с нами, где каждый инвестор сможет получать стабильный доход в размере 125% в неделю. Так же, инвесторы могут покупать монеты и держать данную валюту для дальнейшей перепродажи на бирже с повышенным курсом.
Опытные трейдеры, экономисты и аналитики нашей компании имеют огромный опыт трейдинга на криптовалютных биржах. Вместе с компанией Raw Coin Invest Group Вы можете инвестировать свободный капитал, где наши сотрудники смогут приносить Вам доход на регулярной основе.
Преимущества RawCoin:
Анонимность
Уникальные криптографические алгоритмы
Моментальные транзакции
Низкая цена
Простота и легкость в обращении
Вместе с компанией Raw Coin Invest Group
вы имеете уникальную возможность стать финансового независимым человек уже сейчас."
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
С компанией RawCoin Invest Group
Вы имеете уникальную возможность получать пассивный доход и одновременно инвестировать в перспективный вид деятельности. Мы предлагаем вам простой, но в тоже время проверенный маркетинг. Наш инвестиционный план рассчитан на неделю. Чистая прибыль составляет 25%
. Выплаты производятся по окончанию срока депозита.
Наши преимущества
:
Мы предлагаем свои услуги любому инвестору, вне зависимости от места проживания.
Минимальный риск и диверсификация сделок.
Простой и понятный маркетинг.
Полная анонимность.
Минимальная сумма инвестиций от $100
, что дает возможность любому человеку стать частным инвестором.
Оптимальные инвестиционные сроки. Минимальный срок размещения депозита составляет всего 7 рабочих дней
, что дает Вам возможность свободно оперировать своими денежными средствами.
Круглосуточная поддержка. Наша служба поддержки готова помогать своим клиентам 24 часа/7 дней в неделю.
Как пополнить счет в системе?
Мы принимаем депозиты в форме ваучеров монеты RawCoin
. Для того, что бы получить ваучер RawCoin
, Вам следует зарегистрироваться на бирже livecoin.net,
пополнить счет при помощи Bitcoin или поменять другую введённую валюту на Bitcoin, перейти на торговую пару XRC/BTC - XRC/USD и сделать обмен. После обмена Bitcoin можно будет получить ваучеры монеты RawCoin
.
Для пополнения счета
вы можете использовать большое количество платежных процессоров, таких как: Payeer, Perfect Money, Bitcoin, банковские переводы и многое другое
. Вы можете обменять средства на ваучеры монеты RawCoin
.
Пополнения и вывод средств работает в режиме единой валюты. Таким образом, курс доллара привязан к номинальному курсу монеты RawCoin
. Например, депозит в размере 100$ по курсу 3 цента будет стоить 3333 Rawcoin
. Если курс поднимется до 6 центов, и вы решите вывести свой депозит, то к выводу будет доступно 1666 монет Rawcoin
.
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