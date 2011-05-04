bezuprechnuy Любитель

Имя: Фрэнк Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 20.12.2016 Сообщений: 340 Благодарностей: 46 УГ: 1 КП: 0.098

rawcoin-invest.com - RawCoin Invest Я не админ, тема создана для ознакомления и не имеет призыв к действиям.



Друзья, здравствуйте!



Представляю на мой взгляд интересный проект RawCoin Invest .





Описание :

"После появления электронной монеты Bitсoin в 2009 году, рынок криптовалют начал стремительное развитие, и мы все чаще можем наблюдать появление новых альтернативных электронных валют(Altcoins), таких как: RawCoin, Litecoin, Dash Coin, Ethereum и т.д.



Компания Raw Coin Invest Group активно занимается инвестициями в криптовалюту под названием RawCoin. Монета сравнительно молодая и имеет огромные перспективы на рынке криптовалют. Данная валюта торгуется на электронной биржевой площадке Livecoin.net. Планы развития довольно перспективные. Уже в ближайшем будущем мы сможем увидеть ее на таких биржах, как Poloniex.com, OKcoin.com, BTC-E.com и другие.



Основной целью нашей компании является активная раскрутка, памп и вывод данной монеты на новый уровень. Компанией было принято решение о разработке и применения уникального маркетинг хода. С ноября месяца данная монета будет приниматься в розничных магазинах, использоваться для покупок в интернете, приниматься на игровых площадках, таких как букмекерские конторы, онлайн казино. Так же, огромное количество инвестиционных проектов интегрируют эту монету. В перспективе, люди смогут использовать дебетовые и электронные карты для оплаты любых товаров при помощи RawCoin .



Почему это выгодно?

Низкая цена на рынке и минимальный капиталооборот данной валюты является привлекательной возможностью для инвестиций. Мы предлагаем уникальную возможность инвестировать в месте с нами, где каждый инвестор сможет получать стабильный доход в размере 125% в неделю. Так же, инвесторы могут покупать монеты и держать данную валюту для дальнейшей перепродажи на бирже с повышенным курсом.



Опытные трейдеры, экономисты и аналитики нашей компании имеют огромный опыт трейдинга на криптовалютных биржах. Вместе с компанией Raw Coin Invest Group Вы можете инвестировать свободный капитал, где наши сотрудники смогут приносить Вам доход на регулярной основе.



Преимущества RawCoin:

Анонимность

Уникальные криптографические алгоритмы

Моментальные транзакции

Низкая цена

Простота и легкость в обращении

Вместе с компанией Raw Coin Invest Group вы имеете уникальную возможность стать финансового независимым человек уже сейчас."



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

С компанией RawCoin Invest Group Вы имеете уникальную возможность получать пассивный доход и одновременно инвестировать в перспективный вид деятельности. Мы предлагаем вам простой, но в тоже время проверенный маркетинг. Наш инвестиционный план рассчитан на неделю. Чистая прибыль составляет 25%. Выплаты производятся по окончанию срока депозита.



Наши преимущества:

Мы предлагаем свои услуги любому инвестору, вне зависимости от места проживания.

Минимальный риск и диверсификация сделок.

Простой и понятный маркетинг.

Полная анонимность.

Минимальная сумма инвестиций от $100, что дает возможность любому человеку стать частным инвестором.

Оптимальные инвестиционные сроки. Минимальный срок размещения депозита составляет всего 7 рабочих дней, что дает Вам возможность свободно оперировать своими денежными средствами.

Круглосуточная поддержка. Наша служба поддержки готова помогать своим клиентам 24 часа/7 дней в неделю.



Как пополнить счет в системе?

Мы принимаем депозиты в форме ваучеров монеты RawCoin . Для того, что бы получить ваучер RawCoin , Вам следует зарегистрироваться на бирже livecoin.net, пополнить счет при помощи Bitcoin или поменять другую введённую валюту на Bitcoin, перейти на торговую пару XRC/BTC - XRC/USD и сделать обмен. После обмена Bitcoin можно будет получить ваучеры монеты RawCoin .



Для пополнения счета вы можете использовать большое количество платежных процессоров, таких как: Payeer, Perfect Money, Bitcoin, банковские переводы и многое другое. Вы можете обменять средства на ваучеры монеты RawCoin .



Пополнения и вывод средств работает в режиме единой валюты. Таким образом, курс доллара привязан к номинальному курсу монеты RawCoin . Например, депозит в размере 100$ по курсу 3 цента будет стоить 3333 Rawcoin . Если курс поднимется до 6 центов, и вы решите вывести свой депозит, то к выводу будет доступно 1666 монет Rawcoin .



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Вопрос-Ответ



Мой депозит 250$/5150 монет





Кому организовать рефбек - стучите сразу в личку Друзья, здравствуйте!Представляю на мой взгляд интересный проект"После появления электронной монеты Bitсoin в 2009 году, рынок криптовалют начал стремительное развитие, и мы все чаще можем наблюдать появление новых альтернативных электронных валют(Altcoins), таких как:и т.д.Компанияактивно занимается инвестициями в криптовалюту под названием RawCoin. Монета сравнительно молодая и имеет огромные перспективы на рынке криптовалют. Данная валюта торгуется на электронной биржевой площадке Livecoin.net. Планы развития довольно перспективные. Уже в ближайшем будущем мы сможем увидеть ее на таких биржах, каки другие.Основной целью нашей компании является активная раскрутка, памп и вывод данной монеты на новый уровень. Компанией было принято решение о разработке и применения уникального маркетинг хода. С ноября месяца данная монета будет приниматься в розничных магазинах, использоваться для покупок в интернете, приниматься на игровых площадках, таких как букмекерские конторы, онлайн казино. Так же, огромное количество инвестиционных проектов интегрируют эту монету. В перспективе, люди смогут использовать дебетовые и электронные карты для оплаты любых товаров при помощиНизкая цена на рынке и минимальный капиталооборот данной валюты является привлекательной возможностью для инвестиций. Мы предлагаем уникальную возможность инвестировать в месте с нами, где каждый инвестор сможет получать стабильный доход в размере 125% в неделю. Так же, инвесторы могут покупать монеты и держать данную валюту для дальнейшей перепродажи на бирже с повышенным курсом.Опытные трейдеры, экономисты и аналитики нашей компании имеют огромный опыт трейдинга на криптовалютных биржах. Вместе с компанией Raw Coin Invest Group Вы можете инвестировать свободный капитал, где наши сотрудники смогут приносить Вам доход на регулярной основе.АнонимностьУникальные криптографические алгоритмыМоментальные транзакцииНизкая ценаПростота и легкость в обращенииВместе с компаниейвы имеете уникальную возможность стать финансового независимым человек уже сейчас."С компаниейВы имеете уникальную возможность получать пассивный доход и одновременно инвестировать в перспективный вид деятельности. Мы предлагаем вам простой, но в тоже время проверенный маркетинг. Наш инвестиционный план рассчитан на неделю. Чистая прибыль составляет. Выплаты производятся по окончанию срока депозита.Мы предлагаем свои услуги любому инвестору, вне зависимости от места проживания.Минимальный риск и диверсификация сделок.Простой и понятный маркетинг.Полная анонимность., что дает возможность любому человеку стать частным инвестором., что дает Вам возможность свободно оперировать своими денежными средствами.Круглосуточная поддержка. Наша служба поддержки готова помогать своим клиентам 24 часа/7 дней в неделю.Мы принимаем депозиты в форме ваучеров монеты. Для того, что бы получить ваучер, Вам следует зарегистрироваться на биржепополнить счет при помощи Bitcoin или поменять другую введённую валюту на Bitcoin, перейти на торговую пару XRC/BTC - XRC/USD и сделать обмен. После обмена Bitcoin можно будет получить ваучеры монетывы можете использовать большое количество платежных процессоров, таких как:. Вы можете обменять средства на ваучеры монетыПополнения и вывод средств работает в режиме единой валюты. Таким образом, курс доллара привязан к номинальному курсу монеты. Если курс поднимется до 6 центов, и вы решите вывести свой депозит, то к выводу будет доступно 1666 монет

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