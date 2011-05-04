Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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rawcoin-invest.com - RawCoin Invest

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 22:53
#1
Любитель
 
Имя: Фрэнк
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rawcoin-invest.com - RawCoin Invest
Я не админ, тема создана для ознакомления и не имеет призыв к действиям.

Друзья, здравствуйте!

Представляю на мой взгляд интересный проект RawCoin Invest.


Описание :
"После появления электронной монеты Bitсoin в 2009 году, рынок криптовалют начал стремительное развитие, и мы все чаще можем наблюдать появление новых альтернативных электронных валют(Altcoins), таких как: RawCoin, Litecoin, Dash Coin, Ethereum и т.д.

Компания Raw Coin Invest Group активно занимается инвестициями в криптовалюту под названием RawCoin. Монета сравнительно молодая и имеет огромные перспективы на рынке криптовалют. Данная валюта торгуется на электронной биржевой площадке Livecoin.net. Планы развития довольно перспективные. Уже в ближайшем будущем мы сможем увидеть ее на таких биржах, как Poloniex.com, OKcoin.com, BTC-E.com и другие.

Основной целью нашей компании является активная раскрутка, памп и вывод данной монеты на новый уровень. Компанией было принято решение о разработке и применения уникального маркетинг хода. С ноября месяца данная монета будет приниматься в розничных магазинах, использоваться для покупок в интернете, приниматься на игровых площадках, таких как букмекерские конторы, онлайн казино. Так же, огромное количество инвестиционных проектов интегрируют эту монету. В перспективе, люди смогут использовать дебетовые и электронные карты для оплаты любых товаров при помощи RawCoin.

Почему это выгодно?
Низкая цена на рынке и минимальный капиталооборот данной валюты является привлекательной возможностью для инвестиций. Мы предлагаем уникальную возможность инвестировать в месте с нами, где каждый инвестор сможет получать стабильный доход в размере 125% в неделю. Так же, инвесторы могут покупать монеты и держать данную валюту для дальнейшей перепродажи на бирже с повышенным курсом.

Опытные трейдеры, экономисты и аналитики нашей компании имеют огромный опыт трейдинга на криптовалютных биржах. Вместе с компанией Raw Coin Invest Group Вы можете инвестировать свободный капитал, где наши сотрудники смогут приносить Вам доход на регулярной основе.

Преимущества RawCoin:
Анонимность
Уникальные криптографические алгоритмы
Моментальные транзакции
Низкая цена
Простота и легкость в обращении
Вместе с компанией Raw Coin Invest Group вы имеете уникальную возможность стать финансового независимым человек уже сейчас."

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
С компанией RawCoin Invest Group Вы имеете уникальную возможность получать пассивный доход и одновременно инвестировать в перспективный вид деятельности. Мы предлагаем вам простой, но в тоже время проверенный маркетинг. Наш инвестиционный план рассчитан на неделю. Чистая прибыль составляет 25%. Выплаты производятся по окончанию срока депозита.

Наши преимущества:
Мы предлагаем свои услуги любому инвестору, вне зависимости от места проживания.
Минимальный риск и диверсификация сделок.
Простой и понятный маркетинг.
Полная анонимность.
Минимальная сумма инвестиций от $100, что дает возможность любому человеку стать частным инвестором.
Оптимальные инвестиционные сроки. Минимальный срок размещения депозита составляет всего 7 рабочих дней, что дает Вам возможность свободно оперировать своими денежными средствами.
Круглосуточная поддержка. Наша служба поддержки готова помогать своим клиентам 24 часа/7 дней в неделю.

Как пополнить счет в системе?
Мы принимаем депозиты в форме ваучеров монеты RawCoin. Для того, что бы получить ваучер RawCoin, Вам следует зарегистрироваться на бирже livecoin.net, пополнить счет при помощи Bitcoin или поменять другую введённую валюту на Bitcoin, перейти на торговую пару XRC/BTC - XRC/USD и сделать обмен. После обмена Bitcoin можно будет получить ваучеры монеты RawCoin.

Для пополнения счета вы можете использовать большое количество платежных процессоров, таких как: Payeer, Perfect Money, Bitcoin, банковские переводы и многое другое. Вы можете обменять средства на ваучеры монеты RawCoin.

Пополнения и вывод средств работает в режиме единой валюты. Таким образом, курс доллара привязан к номинальному курсу монеты RawCoin. Например, депозит в размере 100$ по курсу 3 цента будет стоить 3333 Rawcoin. Если курс поднимется до 6 центов, и вы решите вывести свой депозит, то к выводу будет доступно 1666 монет Rawcoin.

Регистрация
Вопрос-Ответ

Мой депозит 250$/5150 монет


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bezuprechnuy на форуме  
Старый Сегодня, 23:09
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 887
Благодарностей: 194
УГ: 8
КП: 0.000
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Re: rawcoin-invest.com - RawCoin Invest
Цитата:
Минимальная сумма инвестиций от $100, что дает возможность любому человеку стать частным инвестором.
Смелое заявление. Мне так как то стрёмно 100 баксов бросать вероятно в очередной шлакофорк.
m7a5 на форуме  
Старый Сегодня, 23:11
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,649
Благодарностей: 11,212
УГ: 48
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Re: rawcoin-invest.com - RawCoin Invest
админ решил не распыляться на мелочи, а легким движением руки собрать по соточке на летнее море...
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало!
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Старый Сегодня, 23:20
#4
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,279
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УГ: 17
КП: 0.461
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Re: rawcoin-invest.com - RawCoin Invest
Коины сейчас в моде. Думаю летом вся ветка в них будет
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Старый Сегодня, 23:24
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,659
Благодарностей: 6,609
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Re: rawcoin-invest.com - RawCoin Invest
С минималкой конечно перегнули тут
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Старый Сегодня, 23:26
#6
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,279
Благодарностей: 2,938
УГ: 17
КП: 0.461
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Re: rawcoin-invest.com - RawCoin Invest
Вот это из фака несомненно хит

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dimkaoinvest на форуме  
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