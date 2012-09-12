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Криптовалюты Bitcoin и Ethereum упали

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Криптовалюты Bitcoin и Ethereum упали
Криптовалюты Bitcoin и Ethereum упали



После рекордного роста криптовалюты Bitcoin (биткоин) в начале этой недели, в четверг, 15 июня его стоимость, а также цена еще одной популярной криптовалюты Ethereum, рухнули на 25%.

При этом многие трейдеры не могли ими торговать из-за того, что крупнейший онлайн-обменник криптовалют Coinbase оказался вне доступа, пишет издание Fortune.

Около 10:00 утра четверга стоимость биткоина рухнула до $2079. Таким образом, падение с начала недели, когда цена была около $3000, составило более 30%, а за последние 24 часа – 19%.

В то же время, Ethereum, который в этом году показал резкий рост на 40%, опустился в цене на 25%, по сравнению с его стоимостью днем ранее. Цена Ethereum опустилась ниже $274, всего лишь после трех дней своего рекорда в $400.


Ранее аналитики прогнозировали, что Bitcoin может вырасти до $100 тыс. за 10 лет.

12 июня цена первой цифровой валюты обновила новый исторический максимум, протестировав отметку в $3000.


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