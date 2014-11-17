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Walmart покупает Bonobos за $310 миллионов

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Walmart покупает Bonobos за $310 миллионов

Walmart сегодня приложила двойные усилия в области создания интернет-бизнеса в сфере моды, стремясь опередить Amazon в мире торговли и, в частности, электронной коммерции. Сегодня компания объявила, что приобретает сайт по продаже мужской одежды Bonobos за 310 миллионов долларов наличными.

Сделка является частью более масштабной стратегии Walmart, крупнейшего физического розничного продавца в мире, для развития своего бизнеса в сфере электронной коммерции, отчасти в противовес конкуренции с Amazon. Но почти в то же время, когда Walmart объявила о приобретении Bonobos, Amazon объявила, что намерении приобрести Whole Foods за 13,7 миллиардов долларов. Это еще раз подчеркивает, насколько важно для Walmart продолжать расширяться в новых областях.

В сфере моды, в частности, были сделаны несколько приобретений и запущены новые бренды для расширения клиентской базы.

Соглашение Bonomos с Walmart следует за несколькими другими приобретениями, которые розничный гигант сделал в области онлайн-моды. Они включают: Modcloth в марте 2017 года, ритейлер Moosejaw за 51 миллион долларов в феврале 2017 года, Hayneedle в марте 2016 года и обувный ритейлер Zappos ShoeBuy за 70 миллионов долларов. Также в 2016 году был приобретен Jet.com за 3 миллиарда долларов.

Некоторое время ходили слухи о сделке между Bonobos и Walmart и, как и было предсказано, отчасти это способ привлечь Энди Данна, который основал и возглавлял Bonobos, на более широкую лидирующую роль в Walmart. Теперь у Walmart есть предложения для женской моды благодаря ModCloth и для мужской благодаря Bonobos. Энди Данн будет курировать это направление и обеспечит возможность дальнейшего роста. Отчитываться он будет перед Марком Лоре, президентом и генеральным директором Walmart U.S. eCommerce.

Walmart, крупнейший физический розничный торговец в мире, ищет больше возможностей для развития своего бизнеса в области электронной коммерции в конкуренции с Amazon, и он видит моду и молодежь как ключевую часть этой стратегии.

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