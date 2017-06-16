CavieRace - cavierace.com

Я не админ,тема создана на условиях листинга.
Старт 17 июня
О КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Цитата:
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Мы представляем собой перспективную компанию, нацеленную на развитие крупного рыбного бизнеса. Для нас чрезвычайно важно, чтобы каждый наш клиент был полностью удовлетворен и доволен результатами нашей работы, поэтому мы обращаем пристальное внимание на повышение профессионального уровня наших сотрудников. Все это позволяет им успешно проявлять в работе свои самые сильные стороны и качественно справляться со своими обязанностями даже в самых непростых задачах.
Привлечение частных инвестиций позволит нам активнее выкупать участки и возводить на них ангары, что в свою очередь будет увеличивать капитализацию прибыли компании «CavieRace» в разы. Мы же в свою очередь будем стабильно выплачивать фиксированную прибыль нашим инвесторам.
Таким образом выигрывают все заинтересованные стороны.
CavieGain
1,0%
Сумма вклада: от 10$ - не ограничено
Срок вклада: 365 дней
Депозит: возвращается в конце срока
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
7-5-3%
Платёжные системы
Payeer, PerfectMoney, Block.io, AdvCash и NixMoney
Минимальный размер вывода заработанных средств составляет 1$
- Заявки на пополнение баланса обрабатываются в течение 24 часов
- Выплаты производятся моментально
Date : 2017-06-16 21:20:27
From/To Account :
Amount : -300.00
Currency : USD
Batch : 365570353
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Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.
Вся информация для описания взята с сайта проекта.