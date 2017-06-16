Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CavieRace - cavierace.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:38
#1
Модератор
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 43,056
Благодарностей: 8,541
Записей в блоге: 8
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Продавец фантиков 
CavieRace - cavierace.com
Я не админ,тема создана на условиях листинга.



Старт 17 июня

О КОМПАНИИ
Цитата:
Мы представляем собой перспективную компанию, нацеленную на развитие крупного рыбного бизнеса. Для нас чрезвычайно важно, чтобы каждый наш клиент был полностью удовлетворен и доволен результатами нашей работы, поэтому мы обращаем пристальное внимание на повышение профессионального уровня наших сотрудников. Все это позволяет им успешно проявлять в работе свои самые сильные стороны и качественно справляться со своими обязанностями даже в самых непростых задачах.
Привлечение частных инвестиций позволит нам активнее выкупать участки и возводить на них ангары, что в свою очередь будет увеличивать капитализацию прибыли компании «CavieRace» в разы. Мы же в свою очередь будем стабильно выплачивать фиксированную прибыль нашим инвесторам.
Таким образом выигрывают все заинтересованные стороны.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
CavieGain
1,0%
Сумма вклада: от 10$ - не ограничено
Срок вклада: 365 дней
Депозит: возвращается в конце срока

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
7-5-3%

Платёжные системы
Payeer, PerfectMoney, Block.io, AdvCash и NixMoney

Минимальный размер вывода заработанных средств составляет 1$
- Заявки на пополнение баланса обрабатываются в течение 24 часов
- Выплаты производятся моментально

Date : 2017-06-16 21:20:27
From/To Account :
Amount : -300.00
Currency : USD
Batch : 365570353

Посмотреть

Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.

Вся информация для описания взята с сайта проекта.
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polaks вне форума  
Сказали спасибо:
Temo58 (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:44
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 38
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Re: CavieRace - cavierace.com
Уже более 6000$ депов!!!
Неплохо для низкопроцентника.
arman411808 вне форума  
Старый Сегодня, 22:47
#3
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Казань
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 309
Благодарностей: 26
УГ: 9
КП: 0.042
Re: CavieRace - cavierace.com
начнем игру
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Последний раз редактировалось Temo58; Сегодня в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
Temo58 на форуме  
Старый Сегодня, 23:02
#4
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 7,142
Благодарностей: 3,388
УГ: 2
КП: 0.368
награды Волшебный горшочек 
Re: CavieRace - cavierace.com
Вклад в игру
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Karim на форуме  
Старый Сегодня, 23:13
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 8,806
Благодарностей: 3,784
УГ: 4
КП: 0.077
Re: CavieRace - cavierace.com
Лавись рыпка большая и маненькая
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:26
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