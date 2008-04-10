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В российских регионах ускорился экономический спад

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Старый Сегодня, 21:54
#1
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Аватар veranika55
 
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В российских регионах ускорился экономический спад


Рост экономики, о котором говорит Правительство на протяжении последних 3 кварталов в подряд до сих пор не виден в большинстве регионов России. Более того, в зоне устойчивой рецессии сейчас находится 60% всех регионов - 49 из 85 субъектов.

Индексы экономической активности в большинстве регионов продолжают снижаться, причем дна даже и не видно.

Только в 12 регионах отмечается рост в 4 из 5 ключевых сегментов экономики. Это в 3.5 раза меньше, чем было в начале года. А в 18 регионах отмечается падение с начала года по всем ключевым показателям. Причем в совокупности эти 18 регионов дают одну треть от всего ВВП страны.

У меня возникает вопрос: если в регионах, которые дают третью часть ВВП страны с начала года идет экономический спад, причем по всем направлениям, так почему же тогда говорят о росте ВВП? Где же этот экономический рост, если только в 12 субъектах экономические показатели улучшились и то не по всем направлениям?

Больше всего страдают от кризиса розничная торговля и строительство. В этих отраслях наблюдается продолжительный спад уже несколько лет. Покупательская способность населения находится на очень низком уровне. Социальные опросы показали, что каждому пятому опрошенному не хватает денег даже на еду, не говоря уже о покупке не столь жизненно важных товаров. Магазины разоряются, люди экономят на всем, в том числе и на еде.

Со строительством дела обстоят не лучше. Во время нефтяного бума строительные компании набрали большое количество кредитов и заложили начало строительства. Сейчас стоит много объектов незавершенного строительства. Люди потеряли вложенные деньги, а многие строительные компании стали банкротами. Причем обанкротились не только новички, но и строительные компании с большим стажем, построившие много жилых и производственных объектов.

Так почему же тогда говорят о подъеме экономики?

Дело в том, что действительно улучшилась ситуация с экспортом, прежде всего природных ресурсов. Стали больше добывать нефти, газа.

Также улучшилась ситуация в сфере госзаказа. Но у государства не хватает денег на выполнение многих социальных программ.

У регионов не хватает средств, а у федерального центра нет денег на поддержку и субсидию субъектов. Уже сейчас долг каждого третьего региона превышает установленные бюджетом 50% от дохода. У государства нет денег на предоставление льготных кредитов, а если регионы начнут брать коммерческие кредиты в банках, то ситуация с задолженностью только ухудшиться и многие регионы будут вынуждены объявить о своем банкротстве в связи с невозможностью выполнять свои обязательства.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...pad-1002099582

https://text.ru/antiplagiat/59441a380bafb
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 22:07
#2
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Re: В российских регионах ускорился экономический спад
И это еще только начало проблем ...
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Старый Сегодня, 22:20
#3
Форекс-блогер
 
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Re: В российских регионах ускорился экономический спад
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Магазины разоряются, люди экономят на всем, в том числе и на еде.
Вот уж точно, о каком росте идет речь, если магазины закрывались и закрываются до сих пор?! Идешь по городу и в центре города столько пустых площадей, что диву даешься. Работы нет. Вернее она есть, но зарплата в среднем 9 тысяч рублей в месяц, в среднем.
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olkavac вне форума  
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