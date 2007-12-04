Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Infinity Profit - infinity-profit.center

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:04
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 21,196
Благодарностей: 2,476
Записей в блоге: 35
УГ: 16
КП: 0.276
подарки
Infinity Profit - infinity-profit.center
Я не админ/владелец проекта, проект Infinity Profit добавлен на мониторинг

Старт 30.05.17



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Описание:

Инвестировать никогда не было так легко! Наша профессиональная команда состоит из ведущих специалистов в области инвестирования! Все риски, налоговое бремя, оформление договоров и прочие хлопоты мы берем на себя. Основная часть нашего портфеля, это долгосрочные высокодоходные инвестиции с минимальными рисками. К каковым например, можно отнести недвижимость в курортных зонах по всему миру. Данные инвестиции несут постоянную прибыль, которой мы готовы поделиться.
Участие в нашем проекте, это не просто серые будни.

Инвестиционные планы:

5% в день бессрочно

Мин/макс депозит: 20руб/∞

Платежные системы: Payeer

Выплаты: автоматические

Реф.система: 10%

Тех часть: Comodo SSL, DDoS, выделенный сервер



Наш депозит(листинг):

OPERATION №365540731

Operation date: 16 Jun 2017 19:49
Operation ID: 365540731
Operation type: transfer
Shop: infinity-profit.center
Status: success
Debited: 11 200.00 p
Credited: 11 200.00 p
Description: Make 11200.00 RUB deposit
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 21:12
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 268
Благодарностей: 28
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Infinity Profit - infinity-profit.center
Видел его на вкшных мониках. Как по мне, можно было поиграть, но уже поздно
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Я инвестирую через hyiproom.net! Самые жирные рефбэки и страховки только тут!
WINDOF вне форума  
Старый Сегодня, 21:40
#3
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 934
Благодарностей: 216
УГ: 1298
КП: 0.061
Re: Infinity Profit - infinity-profit.center
Здесь нет пароля для входа в кабинет. Просто нужно ввести номер кошелька и всё. Т.е. зная чужой номер кошелька можно смотреть все его действия.
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Старый Сегодня, 21:52
#4
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,116
Благодарностей: 3,138
УГ: 91
КП: 0.035
подарки
Re: Infinity Profit - infinity-profit.center
Цитата:
Сообщение от WOH Посмотреть сообщение
Здесь нет пароля для входа в кабинет. Просто нужно ввести номер кошелька и всё. Т.е. зная чужой номер кошелька можно смотреть все его действия.
По сути так и есть, только что вам это даст что вы будете видеть сколько человек вложил и сколько вывел? Кошелек то все равно не поменяешь
Millioner2014 на форуме  
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