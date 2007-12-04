Infinity Profit - infinity-profit.center

Я не админ/владелец проекта, проект Infinity Profit добавлен на мониторинг
Старт 30.05.17
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Описание:
Инвестировать никогда не было так легко! Наша профессиональная команда состоит из ведущих специалистов в области инвестирования! Все риски, налоговое бремя, оформление договоров и прочие хлопоты мы берем на себя. Основная часть нашего портфеля, это долгосрочные высокодоходные инвестиции с минимальными рисками. К каковым например, можно отнести недвижимость в курортных зонах по всему миру. Данные инвестиции несут постоянную прибыль, которой мы готовы поделиться.
Участие в нашем проекте, это не просто серые будни.
Инвестиционные планы:
5% в день бессрочно
Мин/макс депозит:
20руб/∞
Платежные системы:
Payeer
Выплаты:
автоматические
Реф.система:
10%
Тех часть:
Comodo SSL, DDoS, выделенный сервер
Наш депозит(листинг):
OPERATION №365540731
Operation date: 16 Jun 2017 19:49
Operation ID: 365540731
Operation type: transfer
Shop: infinity-profit.center
Status: success
Debited: 11 200.00 p
Credited: 11 200.00 p
Description: Make 11200.00 RUB deposit