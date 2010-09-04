IFC предоставит компании «НИБУЛОН» $100 млн

Средства должны повлиять на укрепление инфраструктуры в агросекторе, а также на снижение потерь урожая и повышение глобальной продовольственной безопасности.
Как сообщает пресс-служба компании, часть финансирования в размере $60 млн. IFC предоставит за счет собственных средств, а оставшуюся часть привлечет от других кредиторов. Эти средства необходимы «НИБУЛОН» для увеличения объемов продаж до 7 млн. тонн на протяжении последующих четырех лет, что составит примерно 40%.
По словам Алексея Вадатурского, генерального директора «НИБУЛОН», компания сейчас разрабатывает долгосрочную инвестиционную программу, которая сделает значительный вклад в развитие украинского аграрного сектора. В прошлом году, добавляет А. Вадатурский, компания смогла оптимизировать транспортные затраты на доставку зерна, сократить сроки доставки, а также разгрузить дороги в нескольких регионах. В планах «НИБУЛОН» на ближайшие два-три года создать современную систему хранения и транспортировки зерна.
IFC является ведущим международным инвестором в агропромышленном секторе Украины. Корпорация активно поддерживает всю цепочку от сельскохозяйственного производства до сборки, переработки и реализации.
IFC также проводит широкомасштабные консультации, в частности проектов, направленных на повышение стандартов продовольственной безопасности и эффективности используемых ресурсов.
Источник
.