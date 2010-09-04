Centogene для генетической диагностики редких заболеваний привлек €25 млн инвестиций

Немецкая компания Centogene из Росток для генетической диагностики редких заболеваний привлекла €25 млн. инвестиций в серии А.
Инвестиционный раунд возглавил TVM Capital Life Science, а также приняли участие в инвестициях DPE Deutsche Private Equity, Careventures и CIC Capital. Хуберт Бернер из TVM Capital Life Science, Эрик Souetre из Careventures и Гвидо Прен из Deutsche Private Equity войдут в состав наблюдательного совета Centogene.
Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения своей деятельности для биомаркеров и диагностических решений, а также для расширения своей глобальной диагностики в генетике, точной диагностики и лечения редких заболеваний. Компания намерена увеличить свое присутствие в США, Китае и расширение в других регионах, в основном в регионах Ближнего Востока, Северной и Латинской Америки.
Компания была основана в 2005 году. Профессор Арндт Рольфс является основателем и генеральным директором компании Centogene, которая разработала и предоставила тестовые портфели более 3100 отдельных ген, в том числе 200 панелей ExoME и испытания ген. Компания в настоящее время получает образцы из более чем 110 стран, примерно с 120 тыс. проанализированных людей в их собственной базе данных - CentoMD. Это полностью мутационная база данных из редких заболеваний и компания является куратором всего этого. Centogene насчитывает около 300 сотрудников на 31 мая 2017 года.
Цель компании заключается в быстрой медицинской диагностике наследственных заболеваний, в кратчайшие сроки. Centogene надает аналитическую информацию и действующие результаты для врачей, пациентов и фармацевтических партнеров.
Капля крови может изменить жизнь пациента. Поддержка пациентов полностью достоверной информацией и полезными советами. Окончательный диагноз может принести большое облегчение для пациентов и их семей, особенно, когда они ищут ответы долгое время.
При изучении генетических вариантов, решение, которое должно сделать лучшую интерпретацию, решающую роль и правильное лечение влияют на здоровье пациента. Имея все имеющиеся данные и информацию диагноза лечение становится 100% правильным и дает положительный медицинский результат.
Перевод специально для mmgp.ru