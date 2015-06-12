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Twist Bioscience привлекла $27 млн для технологии производства синтетической ДНК

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Twist Bioscience привлекла $27 млн для технологии производства синтетической ДНК


Компания Twist Bioscience Corporation, которая ускоряет науку и инновации посредством быстрого, высококачественного синтеза ДНК, объявила, что привлекла еще $27 млн венчурного финансирования. В начале этого года компания привлекла $33 млн и совместно с новым финансирование завершает раунд Series E, в размере $60 млн. Инвесторами выступили - Reinet Fund S.C.A., F.I.S, Bay City Capital GF Xinde Life Science Investment Fund, 3W Partners Capital, NFT Investment Limited, Ditch Plains Capital Management LP и KANGMEI Group.



Twist Bioscience разработала запатентованный процесс производства синтетической ДНК на основе полупроводников с высокой пропускной способностью кремниевой платформы, способной производить синтетические биологические инструменты, включая гены, олигонуклеотидные пулы. Синтезируя ДНК на кремнии вместо традиционных 96-луночных пластиковых панелей, платформа компании преодолевает текущую неэффективность производства синтетической ДНК и обеспечивает экономичное, быстрое, высококачественное и высокопроизводительное синтетическое генное производство, которое, в свою очередь, ускоряет разработку, сборку, цикл испытаний, позволяющий персонализировать лекарства, фармацевтические препараты, диагностику и биодетекцию. Twist Bioscience также разрабатывает новые технологии для решения задач хранения больших объемов данных.

Twist Bioscience рассчитывает использовать финансирование для содействия увеличению роста основного бизнеса компании по синтезу генов и увеличению инвестиций в два вертикальных сегмента рынка - открытия лекарств и хранение цифровых данных ДНК. На сегодняшний день Twist Bioscience привлекла в общей сложности $191 млн.


«Мы создали действительно разрушительную и масштабируемую платформу для синтеза ДНК, которая в настоящее время работает в коммерческом масштабе, предоставляя клиентам во многих отраслях, связанных с синтетической биологией, продукты для ускорения исследований и разработки своих продуктов», - сказала Эмили М. Лепрост, Доктор философии, генеральный директор Twist Bioscience. «Важно отметить, что с высокопоставленными инвесторами и стратегическими партнерами, стоящими за нами, мы с нетерпением ожидаем быстрого продвижения роста нашего рынка синтеза генов и расширения нашего внимания на двух ключевых вертикальных рынках: открытия лекарств и хранения цифровых данных ДНК».


Перевод специально для mmgp.ru
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