Назарбаев призвал ввести в мире "глобальную валюту", причём на основе блокчейн

Вчера и сегодня в столице Казахстана городе Астане проходил большой Астанинский экономический форум. Вообще это мероприятие уже является в Казахстане ежегодным событием и на эту пару дней в столицу Казахстана пребывают многие известные экономисты, финансовые эксперты, бизнесмены и даже лауреаты Нобелевской премии. Всем интересно встретиться друг с другом и на проходящих пленарных заседаниях форума обсудить последние тенденции развития мирового экономического пространства в целом, а также финансовые и экономические проблемы Центрально-Азиатского региона в частности.
Обычно во время такого рода мероприятий звучат громкие предложения на темы экономики и финансов. Не стал исключением и этот форум. Сегодня на пленарном заседании выступил Президент Республики Казахстан г-н Нурсултан Назарбаев. Вот во время этого своего выступления он и предложил ввести "глобальную валюту".
"Наступило время со всей серьезностью углубиться в вопрос введения в обращение всемирной расчетно-платежной валюты. Благодаря ей весь мир будет избавлен от валютных войн, финансовых спекуляций, перестанут наблюдаться перекосы в торговых отношениях между странами плюс должна снизится волатильность на всех рынках мира", заявил г-н Назарбаев перед собравшими почетными гостями в главном зале страны.
Также он заметил, что "глобальная валюта" должна иметь несложный, прозрачный механизм эмиссии, который конечно будет контролироваться её потребителями.
И в конце своего выступления он добавил, что мир сейчас огромными темпами идёт к цифровому миру, а такие технологии как блокчейн как раз и могут поспобствовать созданию "глобальной валюты", т.е она может быть выпущена в качестве криптовалюты. И конечно, её будет нужно обеспечивать конкретными активами (скорее всего в виде золота и других драгметаллов). Контролировать всё мог бы специально созданный пул центральных банков стран мира и при специально сформированном комитете ООН.
Присутствующие на этом выступлении гости довольно положительно отозвались об этом предложении г-на Назарбаева, хотя есть и свои критики. Вероятней, всего теперь Назарбаев озвучит эту идею на весь мир во время открытия очередной сессии ООН, которое обычно проходит в сентябре каждого года в Нью-Йорке.
Специально для mmgp.ru
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