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Служащий Народного Банка Китая прочитает лекции о криптовалютах

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Служащий Народного Банка Китая прочитает лекции о криптовалютах
Бывший служащий центрального банка Китая в конце июня проведет лекцию о криптовалютах. Свою карьеру в НБК Си начал в 1985 и отошел от дел в 2005 году.

Си планирует прочитать девять лекций на тему цифрового финансирования, и лекция о криптовалютах является лишь частью этой программы. Первая лекция из цикла состоится 23 июня и будет доступна онлайн.

Стоит отметить, что это примечательное событие для застоявшегося пространства регулирования в Китае, которое отыграло значительную роль в экономических реформах правительства.

Пинг Си был первым главой департамента финансовой стабильности в НБК. По данным Bloomberg, за все время своей карьеры в НБК, Си работал в департаменте небанковского надзора и в исследовательском бюро, также Си был начальником филиала банка в провинции Хунань.

Помимо своей работы в центральном банке, Си также занимал должность главного директора в центральной инвестиционной компании Huijin, государственной фирмы, управляющей государственными активами и инвестициями от имени правительства, где работал в основном с зарубежными инвестициями.

ТакжеСиявляетсяавторомкнигиоцифровомфинансировании «InternetFinanceinChina: IntroductionandPracticalApproaches» (Интернет-финансирование в Китае: введение и практические подходы).

Перевод специально для форума MMGP.ru

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