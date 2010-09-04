Tisbury Pharmaceuticals для лечения глаукомы привлекла $32 млн инвестиций

Американская фармацевтическая компания Tisbury Pharmaceuticals из Бостона штат Массачусетс сфокусирована на открытии, развитии и коммерциализации новаторской терапии для лечения первичной открытоугольной глаукомы и для этих целей привлекла $32 млн. инвестиций в серии А.
Инвестиционный раунд возглавили OrbiMed из Израиля, Clarus и HealthCap, а также принял участие Pontifax. Мартен Стин, доктор медицинских наук, доктор философии, партнер HealthCap, присоединится к Совету директоров Tisbury вместе с Ниссимом Дарвишом, доктором медицинских наук, старшим управляющим директором OrbiMed и Emmett Cunningham, Jr, MD, PhD, MPH, Clarus. Брайан Леви, бывший главный санитарный врач на Bausch&Lomb и Aerie Pharmaceuticals, будет в качестве независимого директора.
Компания намерена использовать привлеченные средства для начала своей собственной клинической программы глаукомы, R-801.
Компания была основана доктором медицинских наук, Эндрю Салзманом. Гэри Штернберг, бывший директор по развитию бизнеса в Biotherapeutics, вновь назначен генеральным директором компании Tisbury Pharmaceuticals, который будет вести клиническое развитие из бостонского офиса. Tisbury Pharmaceuticals является фармацевтической компанией, которая сфокусирована на открытии, развитии и коммерциализации терапии для лечения глаукомы. Компания разработала R-801, который заметно снижает внутриглазное давление за счет увеличения внутриглазноой жидкости EGRESS через трабекулярную сеть с помощью окислительно-восстановительного катализа и активации канала K+-ATP.
Tisbury Pharmaceuticals связанна с Radikal Therapeutics, многонациональной биотехнологической фирмой, ориентированной на открытии и развитии трансформационных фармацевтических препаратов.
Глаукома является прогрессивным и высоко индивидуализированным заболеванием, которое, как правило характеризуется внутриглазным давлением (ВГД), а также повреждением зрительного нерва. Это приводит к потере зрения и потенциальной слепоте. Глаукома является одним из наиболее распространенных заболеваний на мировом офтальмологическом рынке. Около 2,7 млн. человек в США страдают от глаукомы, как ожидается число достигнет 4,3 млн. к 2030 году (Национальный институт глаза). В 2013 годе брендовые и общие продажи продукции глаукомы превысили в совокупности $4,5 млрд. в США, Европе и Японии, в соответствии с IMS.
Перевод специально для mmgp.ru