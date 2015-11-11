Dzhester - dzhester.com

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Старт проекта: 07.06.2017
О проекте:
Компания Dzhester.com образована в 2014 году. Основная деятельность компании была направлена на изучение инвестиционных направлений для прибыльного вложения средств. Мы потратили 3 года на освоение рынков, составление выгодных стратегических решений, разработку уникальных и инновационных методов работы с краткосрочными инвестициями. Сегодня мы готовы предложить Вам самое выгодное решение в мире инвестиций со 100% гарантией результата. Вам не придется работать методом проб и ошибок или волноваться за Ваши вложения. Наш опыт компенсирует все риски и случайности, только положительный результат!