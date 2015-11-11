Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,491 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Dzhester - dzhester.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:44
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.12.2016
Сообщений: 163
Благодарностей: 20
УГ: 3
КП: 0.000
Dzhester - dzhester.com
Я не админ/владелец сайта! Тема создана исключительно для ознакомления!




Старт проекта: 07.06.2017

О проекте:
Компания Dzhester.com образована в 2014 году. Основная деятельность компании была направлена на изучение инвестиционных направлений для прибыльного вложения средств. Мы потратили 3 года на освоение рынков, составление выгодных стратегических решений, разработку уникальных и инновационных методов работы с краткосрочными инвестициями. Сегодня мы готовы предложить Вам самое выгодное решение в мире инвестиций со 100% гарантией результата. Вам не придется работать методом проб и ошибок или волноваться за Ваши вложения. Наш опыт компенсирует все риски и случайности, только положительный результат!

Маркетинг:
120% за 36 часов

Мин. вклад: 100 руб
Макс. вклад: 30000 руб

Выплаты: Инстант

Партнерская программа: 5%

Платежные системы: Payeer, AdvCash

Группа ВК: https://vk.com/club90886427

Мой Вклад:
DecemberMoon на форуме  
Старый Сегодня, 18:47
#2
Любитель
 
Имя: Артур
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 193
Благодарностей: 25
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Dzhester - dzhester.com
Я В ТЕМЕ! ОТЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ!

__________________
Мой Видео-блог о заработке в интернете
B0JIWE6CTBO на форуме  
Сказали спасибо:
DecemberMoon (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Кто знает астрологов, специализирующихся на биржевых прогнозах?
От Anna Tretyakova в разделе «Непознанное»
Аватар veranika55
Deutsche Bank подсчитал что, сколько и где стоит
От veranika55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
Новый банк развития БРИКС выдаст кредиты на $2-2,5 млрд
От Анна Чернобай в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар bornholio
Продаю ЯД за WMR, WMZ
От bornholio в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар Djoni
Принимаю от Вас лимиты доверия от 5 $
От Djoni в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар moskva
В Госдуме допустили вечный дефицит бюджета
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,491
Тем
474,389
Сообщений
11,752,545

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube