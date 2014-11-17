Evasc Neurovascular привлек CAD$10 миллионов для лечения церебральных аневризм

Evasc Neurovascular Enterprises ULC, находящаяся в Ванкувере (Канада) медицинская компания, специализирующаяся на разработке эндоваскулярных методов лечения церебральных аневризм, получила 10 миллионов канадских долларов венчурного финансирования. Раунд возглавила Yonghua Investment Management Co.Ltd при участии нынешних инвесторов.
В общей сложности Evasc Neurovascular уже удалось привлечь 27 миллионов канадских долларов финансирования. Новые средства будут использованы для достижения стратегических вех, связанных с системой лечения аневризмы eCLIPs в трех ключевых областях:
- расширение областей применения (устранение необходимости использования эмболической катушки и использование при аневризме боковой стенки);
- улучшение простоты использования (обновленный дизайн для упрощенного применения, а также использование в небольших зондах, чтобы ускорить доступность и принятие интервентами);
- клинические испытания и одобрение регулирующих органов (продолжение текущего исследования EESIS и подготовка к тестированию FDA IDE, чтобы еще раз продемонстрировать превосходную эффективность eCLIPs и получить одобрение для продажи в США).
Во главе с доктором Дональдом Риччи, являющимся президентом и главным исполнительным директором, Evasc Neurovascular разрабатывает эндоваскулярные методы лечения церебральных аневризм и получила одобрение на использование eCLIPs - запатентованного эндоваскулярного устройства, предназначенного для лечения 95% случаев аневризмы сосудов головного мозга. Одобрение было получено в 2013 году в Канаде в рамках программы специального доступа, а в 2015 году был получен знак европейского соответствия.
eCLIPs эффективно лечит аневризму, перекрывая шейку, создавая эффект потока и обеспечивая условия, чтобы обеспечить рост эндотелия. Предварительные результаты не показывают признаков развития или повторения аневризмы у пациентов после применения eCLIPs. При использовании альтернативных устройств и технологий исследования последовательно демонстрируют рецидив аневризмы.
На сегодняшний день eCLIPs используется для лечения церебральных аневризм у пациентов в Канаде и 8 европейских странах.
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Специально для mmgp.ru