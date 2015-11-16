Neuron Mobility получает финансирование для своего сервиса электрических скутеров

Работающие в Сингапуре такие компании по совместному использованию в городе велосипедов как: oBike, Mobike и Ofo уже в самом скором времени могут вступить в конкурентную борьбу с электрическими скутерами - если местный стартап под названием Нейрон Мобилити ("Neuron Mobility
") сумеет громко заявить о себе.
Электрические скутера становятся всё популярнее и популярнее среди сингапурцев. Согласно недавнего исследования сингапурского популярного издания Straits Times, только в прошлом году по улицам и тротуарам Сингапура уже курсировало около 20 000 электрических скутеров.
А вот теперь г-н Захари Вонг (Zachary Wang), который является соучредителем стартапа Neuron Mobility, хотел бы использовать модель обмена велосипедами в большом городе, чтобы те люди, которые привыкли пользоваться общественным транспортом пересели бы на электрические скутера.
В настоящее время есть несколько препятствий, которые мешают массовому внедрению электрических скутеров в городе. И основная проблема в том, что большинство таких скутеров в отличии скажем от велосипедов стоят, по меньшей мере несколько сот долларов (хотя, если хорошо поискать, то можно купить скутер стоимостью и до 100 сингапурских долларов).
Однако не только порой низкая цена на скутер бросает вызов велосипедам - управление электрическим скутером требует некоторых навыков обращения с ним и также как человек учится в своё время ездить на велосипеде так и здесь требуется попрактиковаться прежде чем начать управлять скутером.
Электрический скутер является относительно новым явлением в жизни горожан, поскольку большинство из них не имели возможности научится ездить на нём в молодости (здесь также уместно вспомнить, что ручные версии, так называемых "скейт-скутеров" были довольно популярные в нулевые годы этого столетия, но они так не стали заменой распространенным повсюду велосипедам).
Представленная бизнес-модель компании Neuron существенно понижает барьер для входа населения в мир электрических скутеров. На их скутере можно прокатиться за 0,35 американских центов в течение 15 минут. Также компания планирует подписывать желающих на свои услуги и пока она занимается деталями, чтобы позже предоставить желающим такую услугу.
Чтобы стать водителем такого электрического скутера, пользователи сервиса должны для начала внести на свой депозит в размере около 35,5 долл. США - это важный шаг, который помогает предотвратить неверную эксплуатацию скутера с учётом его стоимости (Господин Вонг не сказал какова точная стоимость каждого скутера, но намекнул, что не одну сотню сингапурских долларов точно).
Стоит особо отметить, что в этом проекте было использовано немало умных технологий, которые были встроены в экосистему электрического скутера Neuron.
Во-первых, все электрические скутеры Neuron оснащены датчиками GPS и IoT (Интернет вещей) для отслеживания их реального местоположения. Господин Вонг также утверждает, что эти датчики способны определять вибрацию - это для того случая, когда кто-то вдруг пытается отобрать скутер у временного владельца силой и тогда он отошлёт сигнал о проишествии команде стартапа
Кроме всего прочего, все док-станции (где происходит подзарядка аккумулятора) оснащены GPS. И для того, чтобы завершить период аренды скутера, его временный владелец должен припарковать его именно на док-станции.
Тем самым это дает команде стартапа Neuron возможность следить за пропускной способностью каждой док-станции в реальном времени и быстро перенаправлять освобождающиеся электрические скутера на незаполненные док-станции. Также как уже упомянуто выше, они выступают в качестве станций зарядки для электрических скутеров.
В отличие от большинства электрических скутеров, скутера проекта Neuron нельзя как-то сложить. Они спроектированы так, чтобы их можно было вставлять в док-станции очень плотно.
Для того, чтобы соответствовать требованиям правил Управления наземного транспорта Сингапура, стартап Neuron и производит все свои электрические скутеры в полном соответствии с выпущенными спецификациями этого Управления. Это означает, что скутер имеет ограничение скорости в 15 км/час.
Поэтому, если временный владелец скутера будет передвигаться по городу с максимальной скоростью, то на 6,5 км пути он потратить из своего кармана только 0,70 американских центов. Причем каждый электрический скутер может проехать расстояние в 30 км пути, прежде чем его потребуется поставить на зарядку.
Интеллектуальная транспортная система
Между тем, стартап Neuron не хотел бы, чтобы его называли простой платформой для обмена электрическими скутерами и он также предлагает воспользоваться его регулярной службой обмена велосипедами.
Называйте это "интеллектуальным поставщиком транспортных решений" для большого города. При этом стартап для оказания такой услуги собирает у себя огромный объем данных, таких как тариф за проезд, текущие погодные условия, начальный и конечный маршруты, а также в будущем, возможно он будет вести полную видеозапись происходящего.
Neuron также является частью инициативы по внедрению геопространственных решений "Esri Singapore". Эта программа позволяет Neuron использовать платформу геоаналитики "Esri ArcGIS". Аналитика, основанная на местоположении, предоставляемая платформой, обеспечивает мобильность Neuron Mobility.
Накопленные данные позволяют этой компании формировать свою модель прогноза для оптимизации распределения своих велосипедов и электрических скутеров, отслеживания маршрутов, обслуживания и размещения док-станций.
В компании Neuron не исключают, что в будущем они смогут делиться своими данными с государственными транспортными компаниями, чтобы, помимо прочего, содействовать им в управлении транспортным движением в городе и в планировании дорожных работ.
С сегодняшнего дня и по 13 декабря этого года сервис Neuron выпускает на линию 50 своих электрических скутеров и 20 велосипедов из шести парковочных зон, расположенных в Сингапурском научном парке.
Господин Вонг заявил, что хочет, чтобы сервис Neuron Mobility "был бы действительно жизнеспособным крупномасштабным решением первой и последней мили" при перемещениях горожан по городу. Электрические скутера предлагают их пользователям возможность поездок на уже внушительные расстояния и с меньшими затратами энергии - вам не нужна мощность для педалей. Это означает, что временные владельцы скутеров смогут их использовать, чтобы покрыть большинство расстояний в городе.
Тем не менее пока маловероятно, чтобы индустрия совместного использования велосипедов будет полностью низвержена в пропасть электрическими скутерами. И хотя стоимость этой замены (с одного вида транспорта на другой) примерно одинакова, однако, многие пользователи таких сервисов, по-прежнему будут нуждаться в удобстве стыковки в любом месте, там где они пожелают. Да и многие люди попросту попривыкли перемещаться на велосипедах и этому их учить не надо, в отличие от скутера.
Но надежность электрического скутера в непростых погодных условиях вызывает всё же некоторые сомнения. Простым велосипедам не нужна электроника, поэтому они очень выносливы под дождем или ярким солнцем. Соответственно Neuron Mobility должен гарантировать, чтобы их электрические скутера не перегревались бы в подобных условиях.
И хотя электрические скутера Neuron соответствуют нормам по скорости Управления наземного транспорта Сингапура, однако они их все еще можно считать высокоскоростными транспортными средствами при пользовании в городе. Если их временные владельцы начнут излишне экспериментировать с ними, то они будут довольно опасны для окружающих.
Но в любом случае, часть инвесторов очень заинтересовала идея внутригородского обмена электрическими скутерами. По словам господина Вонга, его проект Neuron в прошлом году привлёк средства в раунде посевного финансирования и они ожидают, что через несколько недель они также привлекут немалые средства в очередном раунде финансирования этого проекта.
А кроме того, господин Вонг заявил, что на данный момент, Neuron начал сотрудничество со страховыми компаниями, чтобы не только застраховать их электрические скутеры, ну и еще предложить страховки для пользователей - причём по самой минимальной цене.
Перевод специально для mmgp.ru источник
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