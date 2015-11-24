Важная информация Мегаопросник А вы следуете моде в хайпах? Да, я всегда инвестирую в самые популярыне проекты и слежу за новинками 0 Я слежу за модой, но инвестирую только туда, где мне нравится 1 Я не слежу за модой, обычно инвестирую в одноплановые проекты вне зависимости от моды 0 Я слежу за модой, но делаю все наоборот, я не хочу следовать за всеми 0 Голосов 1 Вы считаете себя модником? Да 1 Нет 0 Затрудняюсь ответить 0 Голосов 1

Ответить Первый пост Сегодня, 18:53 Сегодня, 18:53 Сегодня, 17:54 #1 veranika55 Премиум



Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 3,605 Благодарностей: 1,780 УГ: 23 КП: 0.256 подарки Лето 2017 год. Тенденции в хайп-индустрии



В хайпах существует такая же мода, как и в кино, индустрии развлечений, одежде, обуви и т.д. И если в кино моду задают актеры и режиссеры, а в индустрии одежды ее создают кутюрье, то в хайпах моду диктуют админы хайпов, блогеры, мониторы и иногда, сами инвесторы. Если посмотреть форум MMGP.ru, то можно увидеть, что одни проекты инвесторы встречают с распростертыми объятиями и радуются, как дети очередной красивой игрушке, к другим проектам относятся крайне осторожно. Есть такие хайпы, которые встречают с явными негативом, а есть, проекты, которые никто не замечает.



Это все происходит из-за того, что в хайпах также есть своя мода и свои представления о том, как должен выглядеть модный хайп. Моду задают успешные проекты. Они нам показывают уровень, на которой надо ровняться, как должен выглядеть удачный проект. Но так же, как и в индустрии моды в хайпах есть свои подделки, которые претендуют на "высокую" моду, но ей не являются. Начинаются они с яркой презентации, красивой обложки. И кажется нам, что под этой обложкой должна быть обязательно очень вкусная конфетка, но стоит развернуть внешнюю упаковку и надкусить содержимое, мы понимаем, что съели не вкусную конфету, а какую-то мерзость, от которой тошнит и выворачивает изнутри. Поэтому любую вкусную конфетку нужно вначале, понюхать, полизать, откусить маленький кусочек и подождать немножко, посмотреть как она пройдет. И только убедившись, что конфетка съедобна, можно откусить чуть побольше, наслаждаясь вкусом.



Есть проекты массового производства, которые как аналогичная одежда, создаются в большом количестве под одно лекало или шаблон. Но если одежда массового производства помимо своей доступности в цене, еще и практична и обычно живет долго, то хайпы массового производства часто оказываются быстроскамами, так как админы не вложили в них ни души, ни денег ни времени. И такие хайпы они клепают, как бабушки пекут пирожки, десятками. Запустил, съел (то есть собрал деньги), можно запускать новый. А платить деньги инвесторам не обязательно, зачем заморачиваться с выплатами, если можно создать новый проект.



Вот такая вот мода в хайпах.









А теперь рассмотрим модные тенденции и проанализируем, что произошло в моде хайпов за последние полгода.



1. Вышли из моды проекты на мессенджере Telegram.



Моды на проекты из Telegram продержалась около года. Когда такие проекты появились, они были не обычны и вызвали живой интерес со стороны инвесторов, да и блогеры их активно рекламировали, как что-то новое, прорыв в индустрии. Но с каждым разом проекты становились все хуже и хуже по качеству, пока в конце концов не превратились в массовую штамповку. Усугубило ситуацию большое количество скамов проектов на Telegram.



2. Вышли из моды проекты с длительными планами.



В хайп-индустрии существует общее правило: Чем длительнее планы, тем меньше нагрузка на кассу, тем проще админу держать проект на плаву. С долгими планами админу проще работать, если он хочет работать и настроен на долгую работу. Поэтому моду на проекты с пожизненными планами или планами на 50 и более дней с включенным депозитом можно объяснить логически. Действительно такие проекты легче держать на плаву, если админ, хочет работать. Но после успешных проектов, всегда появляются подражатели, фальшивки. И иногда они внешне очень даже не плохо смотрятся, а их низкое качество часто можно определить, только примерив их на себе и поносив. До первой стирки, или первой проблемы. И хотя теоретически админам проще решать проблемы долгосрочных проектов, инвесторы никуда не денутся, не побегут выводить вклады, на практике, админы как только видят снижение количества депозитов, тут же закрывают лавку. Они изначально не хотят работать. А инвесторы, видя как скамятся проекты с долгими планами перестают в них инвестировать, так как хайп-индустрия крайне не стабильна и если у людей нет уверенности, они скорее всего обойдут проект стороной.



3. Вышли из моды админы-легенды, а опытные админы стали маскироваться.



Раньше админы особо не скрывались. Наоборот высшим классом было держать свой стиль. И опытные инвесторы и блогеры без труда определяли нужный им стиль. Но проблема подкралась незаметно. Слишком много людей стало определять стиль админа и закидывать его деньгами со старта. А от такого искушения не устоит ни один админ. Даже легендам из-за большого закидона, не смотря на весь их опыт и знания стало сложно работать и их любимых админов, из админов легенд они превратились в ненавистных, либо стали скрываться и пробовать для себя новые виды хайпов, так чтобы их уже больше не узнавали. Инсайд и информация о прошлых проектах админов приобрела негативный оттенок. А от легенд осталось одно разочерование.



4. Ушли фасты.



В фастах админу тяжелее всего контролировать кассу, держать фаст, может только очень опытный админ, админ легенда. Но мода на легенду ушла, а вместе с ней ушли и качественные фасты. Хотя иногда есть очень не плохие проекты, но их стало очень мало. Место хороших фастов заняли китайские почасовики массового производства. Их очень много, платят они через раз и не понять по какому принципу, но могут жить очень долго.



5. Мода на криптовики - почасовики.

Здесь тенденция разнонаправленная.

С одной стороны, сам по себе Bitcoin не плохо вырос за полгода, не смотря на то, что сейчас курс несколько просел, а денег, как говориться много не бывает, и хочется большего. К тому же криптовики - это азартно, весело, быстро.

С другой стороны, сейчас сеть Bitcoin настолько нагружена, что платежи, которые должны быть мгновенными, проходят крайне медленно. Нужных подтверждений нужно ждать иногда несколько дней, постоянно у почасовиков проблемы с выплатами и прохождением платежей. Таким образом, из-за большой нагрузки на сеть, Bitcoin почасовики стали бессмысленными.

Не могу сказать, что мода на них ушла, просто она затихла, спряталась и выжидает, что будет дальше. Подождите и вы. Деньги целее будут. Да и курс Bitcoin пока не стабилен, а это еще один минус в корзину криптовиков.







Что нас ждет впереди?



1. Возвращение коротких планов с включенным депозитом.



Летом всегда появляется много легких, ярких, красивых и "вкусных" хайпов. Админы хотят быстрой окупаемости своих вложений, инвесторы не особо активны. Поэтому самый легкий вариант, придумать что-нибудь такое на что инвесторы обязательно клюнут. А короткие планы с включенным депозитом почти беспроигрышный вариант. Но не факт, что такие проекты работать будут долго.



2. Появление большого количества МЛМ проектов с короткими планами.



Из-за большого количества скамов фастов, сейчас их практически нет. Но свято место пусто не бывает, поэтому на смену фастам приходят разнообразные почасовики, млм игры, предлагающие короткие планы, быструю окупаемость, яркие и красочные, так чтобы сразу инвесторы обратили на них внимание. Они быстро создаются, делаются админами под один шаблон и обычно живут не долго. Для админов это четкий механизм сбора денег, а для инвесторов - возможность пощекотать нервы.



3. Приход гиганта индустрии.



Обычно все лучшие проекты, которые будут блистать остаток года и, возможно, и следующий год, появляются летом. Но истинный гигант, он как Золушка, он не заметен, непригляден, и понять его можно только тогда, когда он сбросит повседневную рабочую одежду и наденет красивое бальное платье. И не надо путать Золушку с ее противными сестрицами. Золушка всегда неприглядна вначале и не красуется своими новыми нарядами и обновами.



Автор: veranika55

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/5943e27fcb044 В хайпах существует такая же мода, как и в кино, индустрии развлечений, одежде, обуви и т.д. И если в кино моду задают актеры и режиссеры, а в индустрии одежды ее создают кутюрье, то в хайпах моду диктуют админы хайпов, блогеры, мониторы и иногда, сами инвесторы. Если посмотреть форум MMGP.ru, то можно увидеть, что одни проекты инвесторы встречают с распростертыми объятиями и радуются, как дети очередной красивой игрушке, к другим проектам относятся крайне осторожно. Есть такие хайпы, которые встречают с явными негативом, а есть, проекты, которые никто не замечает.Но так же, как и в индустрии моды в хайпах есть свои подделки, которые претендуют на "высокую" моду, но ей не являются. Начинаются они с яркой презентации, красивой обложки. И кажется нам, что под этой обложкой должна быть обязательно очень вкусная конфетка, но стоит развернуть внешнюю упаковку и надкусить содержимое, мы понимаем, что съели не вкусную конфету, а какую-то мерзость, от которой тошнит и выворачивает изнутри. Поэтому любую вкусную конфетку нужно вначале, понюхать, полизать, откусить маленький кусочек и подождать немножко, посмотреть как она пройдет. И только убедившись, что конфетка съедобна, можно откусить чуть побольше, наслаждаясь вкусом.Есть проекты массового производства, которые как аналогичная одежда, создаются в большом количестве под одно лекало или шаблон. Но если одежда массового производства помимо своей доступности в цене, еще и практична и обычно живет долго, то хайпы массового производства часто оказываются быстроскамами, так как админы не вложили в них ни души, ни денег ни времени. И такие хайпы они клепают, как бабушки пекут пирожки, десятками. Запустил, съел (то есть собрал деньги), можно запускать новый. А платить деньги инвесторам не обязательно, зачем заморачиваться с выплатами, если можно создать новый проект.Вот такая вот мода в хайпах.Моды на проекты из Telegram продержалась около года. Когда такие проекты появились, они были не обычны и вызвали живой интерес со стороны инвесторов, да и блогеры их активно рекламировали, как что-то новое, прорыв в индустрии. Но с каждым разом проекты становились все хуже и хуже по качеству, пока в конце концов не превратились в массовую штамповку. Усугубило ситуацию большое количество скамов проектов на Telegram.В хайп-индустрии существует общее правило:С долгими планами админу проще работать, если он хочет работать и настроен на долгую работу. Поэтому моду на проекты с пожизненными планами или планами на 50 и более дней с включенным депозитом можно объяснить логически. Действительно такие проекты легче держать на плаву, если админ, хочет работать. Но после успешных проектов, всегда появляются подражатели, фальшивки. И иногда они внешне очень даже не плохо смотрятся, а их низкое качество часто можно определить, только примерив их на себе и поносив. До первой стирки, или первой проблемы. И хотя теоретически админам проще решать проблемы долгосрочных проектов, инвесторы никуда не денутся, не побегут выводить вклады, на практике, админы как только видят снижение количества депозитов, тут же закрывают лавку. Они изначально не хотят работать. А инвесторы, видя как скамятся проекты с долгими планами перестают в них инвестировать, так как хайп-индустрия крайне не стабильна и если у людей нет уверенности, они скорее всего обойдут проект стороной.Раньше админы особо не скрывались. Наоборот высшим классом было держать свой стиль. И опытные инвесторы и блогеры без труда определяли нужный им стиль. Но проблема подкралась незаметно. Слишком много людей стало определять стиль админа и закидывать его деньгами со старта. А от такого искушения не устоит ни один админ. Даже легендам из-за большого закидона, не смотря на весь их опыт и знания стало сложно работать и их любимых админов, из админов легенд они превратились в ненавистных, либо стали скрываться и пробовать для себя новые виды хайпов, так чтобы их уже больше не узнавали. Инсайд и информация о прошлых проектах админов приобрела негативный оттенок. А от легенд осталось одно разочерование.В фастах админу тяжелее всего контролировать кассу, держать фаст, может только очень опытный админ, админ легенда. Но мода на легенду ушла, а вместе с ней ушли и качественные фасты. Хотя иногда есть очень не плохие проекты, но их стало очень мало. Место хороших фастов заняли китайские почасовики массового производства. Их очень много, платят они через раз и не понять по какому принципу, но могут жить очень долго.сам по себе Bitcoin не плохо вырос за полгода, не смотря на то, что сейчас курс несколько просел, а денег, как говориться много не бывает, и хочется большего. К тому же криптовики - это азартно, весело, быстро.сейчас сеть Bitcoin настолько нагружена, что платежи, которые должны быть мгновенными, проходят крайне медленно. Нужных подтверждений нужно ждать иногда несколько дней, постоянно у почасовиков проблемы с выплатами и прохождением платежей. Таким образом, из-за большой нагрузки на сеть, Bitcoin почасовики стали бессмысленными.Не могу сказать, что мода на них ушла, просто она затихла, спряталась и выжидает, что будет дальше. Подождите и вы. Деньги целее будут. Да и курс Bitcoin пока не стабилен, а это еще один минус в корзину криптовиков.Летом всегда появляется много легких, ярких, красивых и "вкусных" хайпов. Админы хотят быстрой окупаемости своих вложений, инвесторы не особо активны. Поэтому самый легкий вариант, придумать что-нибудь такое на что инвесторы обязательно клюнут. А короткие планы с включенным депозитом почти беспроигрышный вариант. Но не факт, что такие проекты работать будут долго.Из-за большого количества скамов фастов, сейчас их практически нет. Но свято место пусто не бывает, поэтому на смену фастам приходят разнообразные почасовики, млм игры, предлагающие короткие планы, быструю окупаемость, яркие и красочные, так чтобы сразу инвесторы обратили на них внимание. Они быстро создаются, делаются админами под один шаблон и обычно живут не долго. Для админов это четкий механизм сбора денег, а для инвесторов - возможность пощекотать нервы.Обычно все лучшие проекты, которые будут блистать остаток года и, возможно, и следующий год, появляются летом. Но истинный гигант, он как Золушка, он не заметен, непригляден, и понять его можно только тогда, когда он сбросит повседневную рабочую одежду и наденет красивое бальное платье. И не надо путать Золушку с ее противными сестрицами. Золушка всегда неприглядна вначале и не красуется своими новыми нарядами и обновами.Автор: veranika55Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru100% уникальный текст

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Написание текстов, переводы (английский язык) __________________Место под рекламу.Написание текстов, переводы (английский язык) Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 18:11 . Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 18:53 Сегодня, 18:53 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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