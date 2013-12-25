Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 16.06.2017 (16:00)
Evolution Capital продуман до мельчайшей детали. Мы хотим оказать огромное влияние на рынок и повысить уровень качества для онлайн инвестирования. Evolution Capital представляет серьезную безопасность, стабильность и премиальное качество. Нами управляют Evolution Capital, компания, зарегистрированная в Великобритании, и определили местонахождение в красивом городе Норидже. Наш сайт предоставляет все необходимые ресурсы и фонды, чтобы поддержать высокий уровень объемов торговли, чтобы удовлетворить свои потребности в ликвидности и поставке ценных бумаг.
Инвестиционные планы: 50% за 36 часов
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 30000 руб
______________________
Реф-программа: 7-2-1%
Оплата: Qiwi, Payeer, Perfect, Yandex, , Nixmoney
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да
Вклад
:
Дата операции: 16 Июн 2017 15:57
ID операции: 365459171
Тип операции: перевод
Магазин: evolution-capital.me
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p
Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 6000.00 RUB
Номер счета в магазине: 1