Всем привет!
Уже давно интересует мнение специалистов по поводу протокола https.
Google и другие поисковики не раз уже писали о том, что сайт, работающий по безопасному проколу https в поисковой выдаче будет в приоритете, в отличие от сайта на http. Помимо этого, http-сайты будут отмечены как незащищенные: https://webliberty.ru/not-secure/
А те, которые требуют ввода пароля и других данных, вообще будут с заглушкой а-ля "небезопасный сайт": https://blog.ukrnames.com/administri...paroli-po-http
Некоторые советуют переходить для https на сертификат SSL, но выбрать среди них подходящий непросто.
В этом видео хоть что-то проясняется:
Вместе с тем, основной вопрос таки остается: как вы считаете, https имеет значение для поисковой выдачи сайта?