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Интересует мнение специалистов по поводу протокола https

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Старый Сегодня, 17:34
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Регистрация: 09.06.2015
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Интересует мнение специалистов по поводу протокола https
Всем привет!

Уже давно интересует мнение специалистов по поводу протокола https.

Google и другие поисковики не раз уже писали о том, что сайт, работающий по безопасному проколу https в поисковой выдаче будет в приоритете, в отличие от сайта на http. Помимо этого, http-сайты будут отмечены как незащищенные: https://webliberty.ru/not-secure/

А те, которые требуют ввода пароля и других данных, вообще будут с заглушкой а-ля "небезопасный сайт": https://blog.ukrnames.com/administri...paroli-po-http

Некоторые советуют переходить для https на сертификат SSL, но выбрать среди них подходящий непросто.
В этом видео хоть что-то проясняется:

Вместе с тем, основной вопрос таки остается: как вы считаете, https имеет значение для поисковой выдачи сайта?
kelly85 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:53
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