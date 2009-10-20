Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ДНР - это Россия?

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Старый Сегодня, 16:41
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.06.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ДНР - это Россия?
Всем привет) Живу в Донецке) Растерялся, где мне писать, в разделе "украинцы" или "россияне"? Так и быть, напишу в россиянах)
Garik782 на форуме  
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